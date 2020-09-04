https://ria.ru/20200904/pobeda-1576722730.html

Россия победила Сербию в Лиге Наций со счетом 3:1

Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в первом матче Лиги Наций. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:41

2020-09-04T10:41

2020-09-04T10:41

вячеслав караваев

станислав черчесов

антон шунин

венгрия

футбол

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<strong>ЕВРО-2020.</strong> Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в первом матче Лиги Наций.Россияне забили три гола, пропустив всего один. Счет открыл с пенальти капитан команды Артем Дзюба в начале второго тайма, еще один мяч забил дебютант сборной Вячеслав Караваев, третий мяч после ошибки сербского игрока вновь забил Дзюба.У гостей голом отличился Александр Митрович."Чувствовали поддержку"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что победа получилась сложной, но заслуженной. Он отметил, что футболисты чувствовали поддержку зрителей у телеэкранов. Матч прошел без фанатов на трибунах из-за пандемии коронавируса.Черчесов признался, что тренерский штаб взял на себя функции болельщиков, которые обычно "поругивают и подбадривают" команду."Мы готовились к Сербии по другой системе, как она должна была играть. Они играли в пять (защитников), поэтому мы в первые 20-25 минут разбирались, во время матча перестраивали нашу игру", - рассказал тренер."Перерыв пошел на пользу"Он признался, что некоторые задумки не удалось реализовать до конца. Тем не менее футболистам пошел на пользу перерыв между таймами, после которого сборная стала играть гораздо организованнее в атаке и обороне, отметил он.Наставник также рассказал, почему выбрал голкипера "Динамо" Антона Шунина основным вратарем вместо Маринато Гильерме. По его словам, он был в лучшей форме."Родной динамовский стадион. У нас не было никаких сомнений в нем, игра это подтвердила", - сказал Черчесов.Следующая игра сборной пройдет в воскресенье в Будапеште против команды Венгрии.

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https://rsport.ria.ru/20200904/lopyreva-1576716027.html

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венгрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав караваев, станислав черчесов, антон шунин, венгрия, футбол