Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/pobeda-1576722730.html
Россия победила Сербию в Лиге Наций со счетом 3:1
Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в первом матче Лиги Наций. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:41
2020-09-04T10:41
вячеслав караваев
станислав черчесов
антон шунин
венгрия
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576712202_0:0:2122:1195_1400x0_80_0_0_2473896b15df9d505f194fab79f45641.jpg
<strong>ЕВРО-2020.</strong> Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в первом матче Лиги Наций.Россияне забили три гола, пропустив всего один. Счет открыл с пенальти капитан команды Артем Дзюба в начале второго тайма, еще один мяч забил дебютант сборной Вячеслав Караваев, третий мяч после ошибки сербского игрока вновь забил Дзюба.У гостей голом отличился Александр Митрович."Чувствовали поддержку"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что победа получилась сложной, но заслуженной. Он отметил, что футболисты чувствовали поддержку зрителей у телеэкранов. Матч прошел без фанатов на трибунах из-за пандемии коронавируса.Черчесов признался, что тренерский штаб взял на себя функции болельщиков, которые обычно "поругивают и подбадривают" команду."Мы готовились к Сербии по другой системе, как она должна была играть. Они играли в пять (защитников), поэтому мы в первые 20-25 минут разбирались, во время матча перестраивали нашу игру", - рассказал тренер."Перерыв пошел на пользу"Он признался, что некоторые задумки не удалось реализовать до конца. Тем не менее футболистам пошел на пользу перерыв между таймами, после которого сборная стала играть гораздо организованнее в атаке и обороне, отметил он.Наставник также рассказал, почему выбрал голкипера "Динамо" Антона Шунина основным вратарем вместо Маринато Гильерме. По его словам, он был в лучшей форме."Родной динамовский стадион. У нас не было никаких сомнений в нем, игра это подтвердила", - сказал Черчесов.Следующая игра сборной пройдет в воскресенье в Будапеште против команды Венгрии.
https://euro2020.ria.ru/20200904/cherchesov_dzyuba-1576713286.html
https://rsport.ria.ru/20200904/lopyreva-1576716027.html
https://euro2020.ria.ru/20200904/cherchesov_vengriya-1576713551.html
венгрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576712202_237:0:2122:1414_1400x0_80_0_0_88ae07257129ec32aec1708e26adbc26.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав караваев, станислав черчесов, антон шунин, венгрия, футбол

Россия победила Сербию в Лиге Наций со счетом 3:1

10:41 04.09.2020
5328
© ALEXANDER NEMENOVФутболисты сборной России радуются забитому мячу
Футболисты сборной России радуются забитому мячу - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© ALEXANDER NEMENOV
ЕВРО-2020. Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в первом матче Лиги Наций.
Россияне забили три гола, пропустив всего один. Счет открыл с пенальти капитан команды Артем Дзюба в начале второго тайма, еще один мяч забил дебютант сборной Вячеслав Караваев, третий мяч после ошибки сербского игрока вновь забил Дзюба.
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 00:40
Черчесов рассказал, почему не собирался менять Дзюбу в матче с Сербией
У гостей голом отличился Александр Митрович.

"Чувствовали поддержку"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что победа получилась сложной, но заслуженной. Он отметил, что футболисты чувствовали поддержку зрителей у телеэкранов. Матч прошел без фанатов на трибунах из-за пандемии коронавируса.
Черчесов признался, что тренерский штаб взял на себя функции болельщиков, которые обычно "поругивают и подбадривают" команду.
"Мы готовились к Сербии по другой системе, как она должна была играть. Они играли в пять (защитников), поэтому мы в первые 20-25 минут разбирались, во время матча перестраивали нашу игру", - рассказал тренер.
Футболисты сборной России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 08:02
"Дзюба — мощь": Лопырева отреагировала на победу России над Сербией

"Перерыв пошел на пользу"

Он признался, что некоторые задумки не удалось реализовать до конца. Тем не менее футболистам пошел на пользу перерыв между таймами, после которого сборная стала играть гораздо организованнее в атаке и обороне, отметил он.
Наставник также рассказал, почему выбрал голкипера "Динамо" Антона Шунина основным вратарем вместо Маринато Гильерме. По его словам, он был в лучшей форме.
"Родной динамовский стадион. У нас не было никаких сомнений в нем, игра это подтвердила", - сказал Черчесов.
Следующая игра сборной пройдет в воскресенье в Будапеште против команды Венгрии.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 00:52
Черчесов: с венграми нам предстоит сложный матч
100002
Обсудить 0
Вячеслав КараваевСтанислав ЧерчесовАнтон ШунинВенгрияФутбол
Рекомендуем
Скала Чертовка на острове Итуруп
Японцы возмутились архивными фотографиями Курильских островов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
Подводная лодка Санкт-Петербург, проект Лада
В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
Флаги стран Евросоюза
Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку главу КГБ
Алексей Навальный
В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
В Самаре начал работать интерактивный музей под открытым небом Дорога истории – наша Победа
В Самаре начал работать интерактивный музей под открытым небом
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Самолет Су-27 во время показательных учений
В США рассказали о вскрытых Россией "немыслимых ошибках" НАТО
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала власти России дать объяснения по ситуации с Навальным
Алексей Навальный
В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального "Новичком"
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Мюнхенская конференция по безопасности
НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния