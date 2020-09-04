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ПСБ внедрил сервис возврата денежных средств за покупку через СБП
ПСБ реализовал сервис мгновенного возврата денежных средств за покупку, которая была оплачена через QR-код в системе быстрых платежей, если покупатель отказался РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:44
2020-09-04T19:44
банк псб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> реализовал сервис мгновенного возврата денежных средств за покупку, которая была оплачена через QR-код в системе быстрых платежей, если покупатель отказался от товара, сообщает пресс-служба банка.Как отмечается в сообщении, возможность использовать СБП как для приема платежей за товары и услуги, так и для возврата средств на счета покупателей, получили торгово-сервисные предприятия, подключенные к интернет-эквайрингу банка. При этом возврат может быть частичным (если покупатель хочет отказаться от некоторых товаров из общего чека), а для зачисления денег покупатель может указать любой банк, где у него открыт счет. "Мы расширяем возможности использования СБП в розничной торговле. Убеждена, что запуск этого сервиса позволит массово внедрять способ оплаты по QR-коду в ритейл, повысит популярность таких платежей у розничных клиентов и будет способствовать их лояльности", - привели в пресс-службе комментарий руководителя центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольги Алексюк. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> подключился к системе быстрых платежей в феврале 2019 года. В августе 2019 года банк запустил оплату по QR-кодам в СБП, позволяющую клиентам-ритейлерам формировать мгновенный счет для оплаты c2b в e-commerce. Предприятия начали активно подключать этот сервис в период самоизоляции из-за COVID-19 – в августе объем c2b платежей по QR-кодам через СБП вырос в 20 раз по сравнению с мартом, отметили в банке.
https://ria.ru/20191212/1562311575.html
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РИА Новости
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ внедрил сервис возврата денежных средств за покупку через СБП

19:44 04.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ПСБ реализовал сервис мгновенного возврата денежных средств за покупку, которая была оплачена через QR-код в системе быстрых платежей, если покупатель отказался от товара, сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении, возможность использовать СБП как для приема платежей за товары и услуги, так и для возврата средств на счета покупателей, получили торгово-сервисные предприятия, подключенные к интернет-эквайрингу банка. При этом возврат может быть частичным (если покупатель хочет отказаться от некоторых товаров из общего чека), а для зачисления денег покупатель может указать любой банк, где у него открыт счет.
"Мы расширяем возможности использования СБП в розничной торговле. Убеждена, что запуск этого сервиса позволит массово внедрять способ оплаты по QR-коду в ритейл, повысит популярность таких платежей у розничных клиентов и будет способствовать их лояльности", - привели в пресс-службе комментарий руководителя центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольги Алексюк.
ПСБ подключился к системе быстрых платежей в феврале 2019 года. В августе 2019 года банк запустил оплату по QR-кодам в СБП, позволяющую клиентам-ритейлерам формировать мгновенный счет для оплаты c2b в e-commerce. Предприятия начали активно подключать этот сервис в период самоизоляции из-за COVID-19 – в августе объем c2b платежей по QR-кодам через СБП вырос в 20 раз по сравнению с мартом, отметили в банке.
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Банк ПСБНовости компаний - Экономика
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