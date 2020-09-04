https://ria.ru/20200904/platezhi-1576799388.html

ПСБ внедрил сервис возврата денежных средств за покупку через СБП

ПСБ реализовал сервис мгновенного возврата денежных средств за покупку, которая была оплачена через QR-код в системе быстрых платежей, если покупатель отказался РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:44

2020-09-04T19:44

2020-09-04T19:44

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> реализовал сервис мгновенного возврата денежных средств за покупку, которая была оплачена через QR-код в системе быстрых платежей, если покупатель отказался от товара, сообщает пресс-служба банка.Как отмечается в сообщении, возможность использовать СБП как для приема платежей за товары и услуги, так и для возврата средств на счета покупателей, получили торгово-сервисные предприятия, подключенные к интернет-эквайрингу банка. При этом возврат может быть частичным (если покупатель хочет отказаться от некоторых товаров из общего чека), а для зачисления денег покупатель может указать любой банк, где у него открыт счет. "Мы расширяем возможности использования СБП в розничной торговле. Убеждена, что запуск этого сервиса позволит массово внедрять способ оплаты по QR-коду в ритейл, повысит популярность таких платежей у розничных клиентов и будет способствовать их лояльности", - привели в пресс-службе комментарий руководителя центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольги Алексюк. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> подключился к системе быстрых платежей в феврале 2019 года. В августе 2019 года банк запустил оплату по QR-кодам в СБП, позволяющую клиентам-ритейлерам формировать мгновенный счет для оплаты c2b в e-commerce. Предприятия начали активно подключать этот сервис в период самоизоляции из-за COVID-19 – в августе объем c2b платежей по QR-кодам через СБП вырос в 20 раз по сравнению с мартом, отметили в банке.

https://ria.ru/20191212/1562311575.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика