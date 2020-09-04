https://ria.ru/20200904/plagiat-1576787090.html
Фанаты обвинили Моргенштерна и Элджея в плагиате
Рэперы Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и Элджей (Алексей Узенюк) выпустили клип на песню Lollipop, однако фанаты обвинили музыкантов в плагиате. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:11
2020-09-04T16:11
2020-09-04T16:32
культура
россия
шоу-бизнес
моргенштерн (алишер моргенштерн)
элджей
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576786289_0:31:806:484_1400x0_80_0_0_be90d1c076d1f50de3886980f26cc1e3.png
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Рэперы <a href="https://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern/" target="_blank">Моргенштерн</a> (Алишер Моргенштерн) и <a href="https://ria.ru/person_EHldzhejj" target="_blank">Элджей</a> (Алексей Узенюк) выпустили клип на песню Lollipop, однако фанаты <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank">обвинили</a> музыкантов в плагиате.Так, пользователь zoa_bray написал, что трек "скатали" с песни "All arount the world". "Тырить чужое неинтересно. Рукивверх сначала "унесли", потом — вы, лучше свое создавайте", — пишет maratmuhin.Stanislavstatsenko прямо написал, что это плагиат песни "Around the world". Мнения о схожести композиций придерживаются пользователи sanshin0 kikikikkiku и d.sitalo.77.Stich_from_russia в комментариях задается вопросом, разве музыканты не могли придумать другой бит и музыку. "Плагиатом попахивает", — считает nomak84s.Один из пользователей Сети под ником slavi4ek.vt задался вопросом, "в чем прикол брать старые биты?""Музыка один в один "Руки вверх" — "Ля ля ля", — подметила annushka_kholunina.Песня группы "Руки вверх" "Песенка" была выпущена в 1998 году. В 2000 году немецкая группа ATC сделала на нее кавер под названием "All around the world".В Apple Music авторство трека принадлежит Узенюку и Моргенштерну. В сервисе Spotify кроме них указаны и участники группы "Руки вверх" Сергей Жуков и Алексей Потехин.Это не первая совместная работа рэп-исполнителей. В этом году они также выпустили популярный трек "Cadillac".
https://ria.ru/20200817/1575913226.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576786289_62:0:746:513_1400x0_80_0_0_2c8de2895c434529c12e62891e1d7811.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн), элджей, общество
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Рэперы Моргенштерн
(Алишер Моргенштерн) и Элджей
(Алексей Узенюк) выпустили клип на песню Lollipop, однако фанаты обвинили
музыкантов в плагиате.
Так, пользователь zoa_bray написал, что трек "скатали" с песни "All arount the world".
"Тырить чужое неинтересно. Рукивверх сначала "унесли", потом — вы, лучше свое создавайте", — пишет maratmuhin.
Stanislavstatsenko прямо написал, что это плагиат песни "Around the world". Мнения о схожести композиций придерживаются пользователи sanshin0 kikikikkiku и d.sitalo.77.
"Где-то я это слышал уже", — отметил naum_dzubovec.
Stich_from_russia в комментариях задается вопросом, разве музыканты не могли придумать другой бит и музыку.
"Плагиатом попахивает", — считает nomak84s.
Один из пользователей Сети под ником slavi4ek.vt задался вопросом, "в чем прикол брать старые биты?"
"Музыка один в один "Руки вверх" — "Ля ля ля", — подметила annushka_kholunina.
Песня группы "Руки вверх" "Песенка" была выпущена в 1998 году. В 2000 году немецкая группа ATC сделала на нее кавер под названием "All around the world".
В Apple Music авторство трека принадлежит Узенюку и Моргенштерну. В сервисе Spotify кроме них указаны и участники группы "Руки вверх" Сергей Жуков и Алексей Потехин.
Это не первая совместная работа рэп-исполнителей. В этом году они также выпустили популярный трек "Cadillac".