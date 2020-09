https://ria.ru/20200904/plagiat-1576787090.html

Фанаты обвинили Моргенштерна и Элджея в плагиате

Рэперы Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и Элджей (Алексей Узенюк) выпустили клип на песню Lollipop, однако фанаты обвинили музыкантов в плагиате. РИА Новости, 04.09.2020

<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Рэперы <a href="https://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern/" target="_blank">Моргенштерн</a> (Алишер Моргенштерн) и <a href="https://ria.ru/person_EHldzhejj" target="_blank">Элджей</a> (Алексей Узенюк) выпустили клип на песню Lollipop, однако фанаты <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank">обвинили</a> музыкантов в плагиате.Так, пользователь zoa_bray написал, что трек "скатали" с песни "All arount the world". "Тырить чужое неинтересно. Рукивверх сначала "унесли", потом — вы, лучше свое создавайте", — пишет maratmuhin.Stanislavstatsenko прямо написал, что это плагиат песни "Around the world". Мнения о схожести композиций придерживаются пользователи sanshin0 kikikikkiku и d.sitalo.77.Stich_from_russia в комментариях задается вопросом, разве музыканты не могли придумать другой бит и музыку. "Плагиатом попахивает", — считает nomak84s.Один из пользователей Сети под ником slavi4ek.vt задался вопросом, "в чем прикол брать старые биты?""Музыка один в один "Руки вверх" — "Ля ля ля", — подметила annushka_kholunina.Песня группы "Руки вверх" "Песенка" была выпущена в 1998 году. В 2000 году немецкая группа ATC сделала на нее кавер под названием "All around the world".В Apple Music авторство трека принадлежит Узенюку и Моргенштерну. В сервисе Spotify кроме них указаны и участники группы "Руки вверх" Сергей Жуков и Алексей Потехин.Это не первая совместная работа рэп-исполнителей. В этом году они также выпустили популярный трек "Cadillac".

