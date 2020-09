https://ria.ru/20200904/pivovarov-1576792070.html

Суд арестовал директора "Открытой России" Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка РИА Новости, 04.09.2020

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Тверской суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Pivovarov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Пивоварова</a> за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.О задержании <a href="http://ria.ru/person_Pivovarov_Aleksejj/" target="_blank" data-auto="true">Пивоварова</a> накануне РИА Новости сообщила председатель организации Анастасия Буракова. Адвокат Анри Цискаришвили добавил, что его оставили в ОВД на ночь, а суд должен пройти в пятницу."Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_KHodorkovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ходорковским</a>. В 2017 году <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

