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Суд арестовал директора "Открытой России" Пивоварова на 14 суток
Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:16
2020-09-04T17:16
россия
андрей пивоваров
открытая россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Тверской суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Pivovarov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Пивоварова</a> за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.О задержании <a href="http://ria.ru/person_Pivovarov_Aleksejj/" target="_blank" data-auto="true">Пивоварова</a> накануне РИА Новости сообщила председатель организации Анастасия Буракова. Адвокат Анри Цискаришвили добавил, что его оставили в ОВД на ночь, а суд должен пройти в пятницу."Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_KHodorkovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ходорковским</a>. В 2017 году <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
https://ria.ru/20200815/1575838133.html
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россия, андрей пивоваров, открытая россия, генеральная прокуратура рф, происшествия

Суд арестовал директора "Открытой России" Пивоварова на 14 суток

17:16 04.09.2020
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© Фото : предоставлено Андреем ПивоваровымАндрей Пивоваров. Архивное фото
Андрей Пивоваров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : предоставлено Андреем Пивоваровым
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

"Судом вынесено постановление о признании Андрея Пивоварова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.20.2 КОАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - сказала собеседница агентства.

О задержании Пивоварова накануне РИА Новости сообщила председатель организации Анастасия Буракова. Адвокат Анри Цискаришвили добавил, что его оставили в ОВД на ночь, а суд должен пройти в пятницу.
"Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
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РоссияАндрей ПивоваровОткрытая РоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествия
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ВМВиталий Мальков
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