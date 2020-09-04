В Красноярске проверят данные об инциденте с ребенком-инвалидом в школе
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День знаний. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента, произошедшего на линейке в одной из школ Красноярска, где педагог предложила сделать две фотографии, одна из которых без ребенка-инвалида, сообщает прокуратура Красноярского края.
Ранее ряд СМИ сообщил, что учительница начальных классов в одной из школ Красноярска попросила учеников сделать две фотографии, с одноклассником-инвалидом и без него. Мать ребенка в своем аккаунте Instagram рассказала, что инцидент произошел на линейке 1 сентября, когда ее сын пошел в первый класс. У ребенка редкое заболевание обмена веществ, также у него до четырех лет был общий диагноз ДЦП. В мэрии сообщили, что поступок педагога объясняется недостатком опыта работы с особенными детьми. Сейчас конфликт исчерпан, о чем мать ребенка написала в соцсети.
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И вишенка на торте. Только в нашей стране мама тяжёлого инвалида могла услышать от учителя «сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно без него». А почему не без Пети или Миши потому что... не знаю, на что не должно хватит моего уровня принятия, чтобы убрать какого-то человека с общей фотографии. Посмотрите, какой котик❤️ Как так можно с ним?
"Прокуратурой... по сообщениям средств массовой информации организована проверка соблюдения прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья при фотографировании класса на торжественной линейке в школе. По результатам проверки будет дана правовая оценка исполнению учебным заведением требований законодательства об образовании, при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.