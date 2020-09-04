https://ria.ru/20200904/pervoklassnik-1576715773.html

В Красноярске проверят данные об инциденте с ребенком-инвалидом в школе

Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента, произошедшего на линейке в одной из школ Красноярска, где педагог предложила сделать две фотографии, одна из... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T07:49

2020-09-04T07:49

2020-09-04T07:49

красноярский край

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента, произошедшего на линейке в одной из школ <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>, где педагог предложила сделать две фотографии, одна из которых без ребенка-инвалида, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>.Ранее ряд СМИ сообщил, что учительница начальных классов в одной из школ Красноярска попросила учеников сделать две фотографии, с одноклассником-инвалидом и без него. Мать ребенка в своем аккаунте <a href="https://www.instagram.com/feioly/" target="_blank">Instagram</a> рассказала, что инцидент произошел на линейке 1 сентября, когда ее сын пошел в первый класс. У ребенка редкое заболевание обмена веществ, также у него до четырех лет был общий диагноз ДЦП. В мэрии сообщили, что поступок педагога объясняется недостатком опыта работы с особенными детьми. Сейчас конфликт исчерпан, о чем мать ребенка написала в соцсети.

красноярский край

красноярск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, красноярск, происшествия