https://ria.ru/20200904/perekhvat-1576786946.html

Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии на подступах к границе России над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:07

2020-09-04T16:07

2020-09-04T16:11

россия

баренцево море

миг-31

министерство обороны рф (минобороны рф)

норвегия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> перехватил самолет ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> на подступах к границе России над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии."После разворота норвежского самолета от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.

https://ria.ru/20200822/stratosfera-1576119472.html

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россия

баренцево море

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, баренцево море, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), норвегия, безопасность