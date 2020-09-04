Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
16:07 04.09.2020 (обновлено: 16:11 04.09.2020)
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии на подступах к границе России над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
"Четвертого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.
"После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.
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