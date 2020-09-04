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Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии на подступах к границе России над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:07
2020-09-04T16:11
россия
баренцево море
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
норвегия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> перехватил самолет ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> на подступах к границе России над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии."После разворота норвежского самолета от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.
https://ria.ru/20200822/stratosfera-1576119472.html
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россия
баренцево море
норвегия
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россия, баренцево море, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), норвегия, безопасность

Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

16:07 04.09.2020 (обновлено: 16:11 04.09.2020)
941
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии на подступах к границе России над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

"Четвертого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.
"После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.
Полеты истребителей МиГ-31 в стратосфере - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 04:45
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
3340051
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РоссияБаренцево мореМиГ-31Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)НорвегияБезопасность
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