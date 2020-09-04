https://ria.ru/20200904/pechernikova-1576778775.html
В Москве прошло прощание с артисткой Ириной Печерниковой
Коллеги, родные и близкие простились в Москве с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой, после окончания гражданской панихиды актрису кремировали,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:26
2020-09-04T14:26
2020-09-04T14:26
культура
ирина печерникова
рсфср
москва
грозный
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Коллеги, родные и близкие простились в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с заслуженной артисткой <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> Ириной Печерниковой, после окончания гражданской панихиды актрису кремировали, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.Печерникова скончалась 1 сентября, за день до своего 75-летия.Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a>. Актриса сыграла в таких знаковых советских фильмах, как "Доживем до понедельника", "Каменный гость", "Вариант "Омега", "Щит и меч", "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и многих других.
https://ria.ru/20200904/marchelli-1576727090.html
рсфср
москва
грозный
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина печерникова, рсфср, москва, грозный