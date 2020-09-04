https://ria.ru/20200904/pechernikova-1576778775.html

В Москве прошло прощание с артисткой Ириной Печерниковой

Коллеги, родные и близкие простились в Москве с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой, после окончания гражданской панихиды актрису кремировали,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:26

2020-09-04T14:26

2020-09-04T14:26

культура

ирина печерникова

рсфср

москва

грозный

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Коллеги, родные и близкие простились в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с заслуженной артисткой <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> Ириной Печерниковой, после окончания гражданской панихиды актрису кремировали, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.Печерникова скончалась 1 сентября, за день до своего 75-летия.Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a>. Актриса сыграла в таких знаковых советских фильмах, как "Доживем до понедельника", "Каменный гость", "Вариант "Омега", "Щит и меч", "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и многих других.

https://ria.ru/20200904/marchelli-1576727090.html

рсфср

москва

грозный

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина печерникова, рсфср, москва, грозный