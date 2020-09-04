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https://ria.ru/20200904/pechernikova-1576778775.html
В Москве прошло прощание с артисткой Ириной Печерниковой
Коллеги, родные и близкие простились в Москве с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой, после окончания гражданской панихиды актрису кремировали,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:26
2020-09-04T14:26
культура
ирина печерникова
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москва
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Коллеги, родные и близкие простились в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с заслуженной артисткой <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> Ириной Печерниковой, после окончания гражданской панихиды актрису кремировали, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.Печерникова скончалась 1 сентября, за день до своего 75-летия.Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a>. Актриса сыграла в таких знаковых советских фильмах, как "Доживем до понедельника", "Каменный гость", "Вариант "Омега", "Щит и меч", "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и многих других.
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ирина печерникова, рсфср, москва, грозный

В Москве прошло прощание с артисткой Ириной Печерниковой

14:26 04.09.2020
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© РИА Новости / Борис УшмайкинАктриса театра и кино Ирина Печерникова
Актриса театра и кино Ирина Печерникова - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Борис Ушмайкин
Актриса театра и кино Ирина Печерникова. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Коллеги, родные и близкие простились в Москве с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой, после окончания гражданской панихиды актрису кремировали, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.
Печерникова скончалась 1 сентября, за день до своего 75-летия.
"Прощание завершилось в Москве, пришли проститься родные артистки, ее коллеги по сцене и съемочной площадке, друзья, ее однокурсники. После гражданской панихиды Ирину кремировали, когда будет готова урна с прахом, ее захоронят на Ваганьковском кладбище в ячейке, где уже находится урна с прахом Александра Соловьева - ее последнего мужа. Она его бесконечно любила", - сказала собеседница агентства.
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Актриса сыграла в таких знаковых советских фильмах, как "Доживем до понедельника", "Каменный гость", "Вариант "Омега", "Щит и меч", "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и многих других.
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КультураИрина ПечерниковаРСФСРМоскваГрозный
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