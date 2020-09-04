https://ria.ru/20200904/palestina-1576796140.html

Россия подтвердила готовность организовать общепалестинскую встречу

Россия подтверждает готовность организовать очередную общепалестинскую встречу в Москве, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:32

2020-09-04T18:32

2020-09-04T18:32

иордан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

хамас

фатх

палестина

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Россия подтверждает готовность организовать очередную общепалестинскую встречу в Москве, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>.Отмечается, что в четверг президент<a href="https://ria.ru/location_State_of_Palestine" target="_blank"> Палестины</a>, лидер ФАТХ и руководители других 14 ведущих палестинских организаций провели совместную телеконференцию, посвященную обсуждению путей преодоления межпалестинского раскола и складывающейся ситуации в ближневосточном мирном процессе."Ключевым элементом достигнутых общепалестинских договоренностей, отраженных в итоговом заявлении, стало подтверждение безальтернативности двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Акцентирована неприемлемость любых односторонних шагов по созданию "необратимых реалий на земле" и размыванию общепризнанной международно-правовой базы ближневосточного урегулирования", - отметили в МИД РФ.Как пояснили в ведомстве, российская сторона солидарна с содержащейся в коммюнике ссылкой на то, что залогом успешного и окончательного решения палестино-израильского конфликта является мирный процесс, ведомый и осуществляемый самими его сторонами. "В этом контексте разделяем мысль о важности скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины как главной предпосылки налаживания прямых палестино-израильских переговоров", - заключили в МИД.В феврале 2019 года в Москве прошла третья встреча основных палестинских сил на площадке Института Востоковедения РАН. Основной темой был заявлен поиск путей преодоления многолетнего межпалестинского раскола. Он был спровоцирован конфликтом <a href="https://ria.ru/organization_KHamas" target="_blank">ХАМАС</a> с движением <a href="https://ria.ru/organization_FATKH" target="_blank">ФАТХ</a>, контролирующим через институты Палестинской национальной администрации часть Западного берега реки Иордан. Ранее глава политического департамента Организации освобождения Палестины Анвар Абдулхади заявил, что новая встреча палестинских фракций в Москве может состояться "в подобающее время".

https://ria.ru/20200813/1575754396.html

https://ria.ru/20200520/1571741336.html

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иордан

палестина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иордан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хамас, фатх, палестина, в мире