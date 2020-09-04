Россия подтвердила готовность организовать общепалестинскую встречу
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия подтверждает готовность организовать очередную общепалестинскую встречу в Москве, сообщает МИД РФ.
"В русле наших усилий по содействию преодолению внутрипалестинского раскола и в целях закрепления наметившейся позитивной тенденции подтверждаем принципиальную готовность организовать очередную общепалестинскую встречу в Москве", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в четверг президент Палестины, лидер ФАТХ и руководители других 14 ведущих палестинских организаций провели совместную телеконференцию, посвященную обсуждению путей преодоления межпалестинского раскола и складывающейся ситуации в ближневосточном мирном процессе.
"Ключевым элементом достигнутых общепалестинских договоренностей, отраженных в итоговом заявлении, стало подтверждение безальтернативности двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Акцентирована неприемлемость любых односторонних шагов по созданию "необратимых реалий на земле" и размыванию общепризнанной международно-правовой базы ближневосточного урегулирования", - отметили в МИД РФ.
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Как пояснили в ведомстве, российская сторона солидарна с содержащейся в коммюнике ссылкой на то, что залогом успешного и окончательного решения палестино-израильского конфликта является мирный процесс, ведомый и осуществляемый самими его сторонами. "В этом контексте разделяем мысль о важности скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины как главной предпосылки налаживания прямых палестино-израильских переговоров", - заключили в МИД.
В феврале 2019 года в Москве прошла третья встреча основных палестинских сил на площадке Института Востоковедения РАН. Основной темой был заявлен поиск путей преодоления многолетнего межпалестинского раскола. Он был спровоцирован конфликтом ХАМАС с движением ФАТХ, контролирующим через институты Палестинской национальной администрации часть Западного берега реки Иордан. Ранее глава политического департамента Организации освобождения Палестины Анвар Абдулхади заявил, что новая встреча палестинских фракций в Москве может состояться "в подобающее время".