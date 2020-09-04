Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/obvinenie-1576790955.html
Предполагаемому убийце предпринимателя Деданина предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение Араику Мирзояну в убийстве предпринимателя в Бугульме, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:00
2020-09-04T17:00
следственный комитет россии (ск рф)
самара
самарская область
бугульма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576589182_0:110:750:532_1400x0_80_0_0_a11752cd9e136c64eafc7914cfadbb9d.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Следователи предъявили обвинение Араику Мирзояну в убийстве предпринимателя в <a href="http://ria.ru/location_Bugulma/" target="_blank" data-auto="true">Бугульме</a>, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Владелец сети магазинов "Изобилие" Евгений Деданин погиб в Бугульме 1 сентября после нескольких выстрелов из пистолета. Сообщение об убийстве 43-летнего предпринимателя поступило в дежурную часть в 14.32. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний иностранец, проживающий в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>. На месте преступления было обнаружено орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "убийство"."Гражданину иностранного государства Араику Мирзояну предъявлено обвинение в совершении преступления... "убийство", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что мотивом убийства обвиняемый назвал месть за своих знакомых, погибших в сентябре 2018 года.Деданин два года назад убил двух напавших на его дом грабителей. По данным МВД, двое неизвестных в масках утром 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его супругу и их знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> 39-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, а также маски, рация, ключи, отвертка, бинокль, принадлежавшие нападавшим.Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – 47-летний ранее не судимый житель Бугульмы Андрей Кдиманов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.В отношении 41-летнего Деданина было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина отменено прокуратурой.
https://ria.ru/20200901/dedanin-1576603000.html
https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576599614.html
самара
самарская область
бугульма
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576589182_0:40:750:603_1400x0_80_0_0_829cccda960af47ed0ee6ee921c1efea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), самара, самарская область, бугульма, происшествия

Предполагаемому убийце предпринимателя Деданина предъявили обвинение

17:00 04.09.2020
561
© Фото : соцсетиЕвгений Деданин
Евгений Деданин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : соцсети
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение Араику Мирзояну в убийстве предпринимателя в Бугульме, сообщила пресс-служба СК РФ.
Владелец сети магазинов "Изобилие" Евгений Деданин погиб в Бугульме 1 сентября после нескольких выстрелов из пистолета. Сообщение об убийстве 43-летнего предпринимателя поступило в дежурную часть в 14.32. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний иностранец, проживающий в Самаре. На месте преступления было обнаружено орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Видео с места преступления в Бугульме: кадры СК РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 21:27
Появилось видео с места убийства предпринимателя Деданина в Бугульме
"Гражданину иностранного государства Араику Мирзояну предъявлено обвинение в совершении преступления... "убийство", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что мотивом убийства обвиняемый назвал месть за своих знакомых, погибших в сентябре 2018 года.
Деданин два года назад убил двух напавших на его дом грабителей. По данным МВД, двое неизвестных в масках утром 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его супругу и их знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители Самарской области 39-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, а также маски, рация, ключи, отвертка, бинокль, принадлежавшие нападавшим.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 19:20
Центральный аппарат СК займется делом об убийстве бизнесмена в Бугульме
Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – 47-летний ранее не судимый житель Бугульмы Андрей Кдиманов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В отношении 41-летнего Деданина было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина отменено прокуратурой.
1113051
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)СамараСамарская областьБугульмаПроисшествия
Рекомендуем
Андрей Пивоваров. Архивное фото
Суд арестовал директора "Открытой России" Пивоварова на 14 суток
Заседание синода Православной церкви Украины
Раскольник Филарет заразился коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Белгородской области погиб мальчик, которого оставили в закрытой машине
Планета Земля
Американские военные нашли на орбите засекреченный китайский корабль
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Житель Татарстана в магазине набросился с ножом на бывшую жену
Кадры с места взрыва в Тбилиси
Появилось видео с места взрыва в Тбилиси
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова объяснила, почему возник дефицит лекарств от лейкоза
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Стоп-кадр программы Пусть говорят на Первом канале
Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"
Уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов
Экс-омбудсмена Олега Миронова похоронили на Троекуровском кладбище
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Лавров удивился идее США наказать Россию за будущее вмешательство
Кот Степан
Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря
Беременная женщина
Женщина думала, что располнела, но внезапно родила
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде в жилом доме нашли пять трупов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния