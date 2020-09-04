Предполагаемому убийце предпринимателя Деданина предъявили обвинение
© Фото : соцсетиЕвгений Деданин
© Фото : соцсети
Владелец сети магазинов "Изобилие" Евгений Деданин погиб в Бугульме 1 сентября после нескольких выстрелов из пистолета. Сообщение об убийстве 43-летнего предпринимателя поступило в дежурную часть в 14.32. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний иностранец, проживающий в Самаре. На месте преступления было обнаружено орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
1 сентября, 21:27Появилось видео с места убийства предпринимателя Деданина в Бугульме
"Гражданину иностранного государства Араику Мирзояну предъявлено обвинение в совершении преступления... "убийство", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что мотивом убийства обвиняемый назвал месть за своих знакомых, погибших в сентябре 2018 года.
Деданин два года назад убил двух напавших на его дом грабителей. По данным МВД, двое неизвестных в масках утром 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его супругу и их знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители Самарской области 39-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, а также маски, рация, ключи, отвертка, бинокль, принадлежавшие нападавшим.
Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – 47-летний ранее не судимый житель Бугульмы Андрей Кдиманов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В отношении 41-летнего Деданина было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина отменено прокуратурой.