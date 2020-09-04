https://ria.ru/20200904/obvinenie-1576790955.html

Предполагаемому убийце предпринимателя Деданина предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение Араику Мирзояну в убийстве предпринимателя в Бугульме, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:00

2020-09-04T17:00

2020-09-04T17:00

следственный комитет россии (ск рф)

самара

самарская область

бугульма

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Следователи предъявили обвинение Араику Мирзояну в убийстве предпринимателя в <a href="http://ria.ru/location_Bugulma/" target="_blank" data-auto="true">Бугульме</a>, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Владелец сети магазинов "Изобилие" Евгений Деданин погиб в Бугульме 1 сентября после нескольких выстрелов из пистолета. Сообщение об убийстве 43-летнего предпринимателя поступило в дежурную часть в 14.32. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний иностранец, проживающий в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>. На месте преступления было обнаружено орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "убийство"."Гражданину иностранного государства Араику Мирзояну предъявлено обвинение в совершении преступления... "убийство", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что мотивом убийства обвиняемый назвал месть за своих знакомых, погибших в сентябре 2018 года.Деданин два года назад убил двух напавших на его дом грабителей. По данным МВД, двое неизвестных в масках утром 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его супругу и их знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> 39-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, а также маски, рация, ключи, отвертка, бинокль, принадлежавшие нападавшим.Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – 47-летний ранее не судимый житель Бугульмы Андрей Кдиманов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.В отношении 41-летнего Деданина было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина отменено прокуратурой.

https://ria.ru/20200901/dedanin-1576603000.html

https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576599614.html

самара

самарская область

бугульма

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), самара, самарская область, бугульма, происшествия