https://ria.ru/20200904/obvinenie-1576717831.html

Генералу МВД Мельникову предъявили окончательное обвинение

Следователи предъявили уволенному из МВД генерал-майору Александру Мельникову и трем соучастникам обвинение в окончательной редакции за многомиллионные... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T09:06

2020-09-04T09:06

2020-09-04T09:06

александр мельников

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Следователи предъявили уволенному из МВД генерал-майору <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-melnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александру Мельникову</a> и трем соучастникам обвинение в окончательной редакции за многомиллионные коррупционные преступления, обвиняемые начали знакомиться с материалами дела, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ."В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении преступлений... "покушение на получение и дачу взятки в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, покушение на мошенничество в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.По версии следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников – Ивана Викова и Андрея Фролова – обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в 30 миллионов рублей возобновить производство по делу о хищении денег у компании Викола, над которым работали в одном из следственных подразделений ГУ МВД России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Мельников убедил уполномоченное лицо возобновить расследование, о котором просил Викол. В дальнейшем дело было прекращено за отсутствием состава преступления."В настоящее время обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. По завершении процедуры ознакомления с материалами уголовного дела оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения", - сказали в ведомстве.Мельников занимал пост первого замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ.

https://ria.ru/20190925/1559124772.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мельников, москва, происшествия