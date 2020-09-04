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Коронавирус убивает Нью-Йорк. Что будет с главным мегаполисом Америки
"Думаете, Нью-Йорку бывало и хуже? Нет, не бывало", — эссе владельца одного из стендап-клубов, Джеймса Алтачера, всколыхнуло американский интернет. Автор... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:00
2020-09-04T08:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Софья Мельничук.</strong> "Думаете, Нью-Йорку бывало и хуже? Нет, не бывало", — эссе владельца одного из стендап-клубов, Джеймса Алтачера, всколыхнуло американский интернет. Автор уверен: нынешний коллапс Большое яблоко не переживет. Люди покидают любимый город, рестораны закрываются, офисные здания пустеют. Что происходит в эпицентре мировой пандемии и оправится ли мегаполис от коронакризиса, разбиралось РИА Новости.Нью-Йорк умер навсегда"Город мертв. "Но Нью-Йорку всегда-всегда удается вернуться в норму". Нет. Не в этот раз. "Но Нью-Йорк — центр финансовой вселенной. Возможностей здесь снова будет хоть отбавляй". Не в этот раз", — пишет Джеймс Алтачер. Всего в мегаполисе заболели 238 тысяч человек, более 23 тысяч скончались. А ведь нью-йоркская агломерация — это почти десять процентов национального ВВП, 1,8 триллиона долларов в год. Сопоставимо с экономикой целых стран. Например, ВВП Канады — 1,7 триллиона. Городские власти ожидают 14-процентного падения, то есть минус 243 миллиарда. После терактов 11 сентября 2001 года и финансового кризиса 2008-го потери были меньше (два и десять процентов соответственно). Даже по оптимистичным оценкам экономика оправится не раньше первого квартала 2023-го.Бюджет Большого яблока недосчитается в 2020/21 фискальном году 7,4 миллиарда долларов доходов. Это по подсчетам городской администрации. По данным Независимого бюджетного управления — и того больше: 9,5 миллиарда.Локдаун ударил по всем. Джеймс Алтачер с прискорбием сообщает, что вирус убил его бизнес. Прибыли нет, пришлось закрыть клуб и покинуть город. К сожалению, таких, как Алтачер, очень много.Навстречу неизвестностиВ фейсбук-сообществе Into The Unknown ("В неизвестность") больше десяти тысяч человек. Все они уехали из Нью-Йорка из-за непреодолимых обстоятельств. "Нам страшно. И грустно. Тревожно. И интересно. И мы, быть может, вернемся. А может, нет, но мы просто, черт побери, без понятия, что творится", — указано в описании закрытой группы. С 8 марта по 15 августа официально безработными в Нью-Йорке признали 1,66 миллиона человек. Это на 1061 процент больше, чем за тот же период прошлого года. При этом за второй квартал в городе выдали всего 308 лицензий на открытие бизнеса — это самый низкий показатель за четверть века. В компании по организации переездов FlatRate Moves обслуживают по 100 клиентов в день, чего прежде не бывало. К тому же если раньше речь шла о перемещении в основном в радиусе пяти километров, то теперь люди перебираются за 20-40 миль в соседние Коннектикут и Нью-Джерси. По данным газеты Hartford Courant, с марта по июнь 16 тысяч человек предпочли Большому яблоку Коннектикут.Мишель Перрикон из Бруклина переехала с мужем в Вермонт. "Мне лично кажется, что Нью-Йорк умер, — признается она корреспонденту РИА Новости. — Там все по-другому. У многих наших друзей чемоданное настроение. Моему мужу, коренному нью-йоркцу, особенно тяжело, но пока выбора нет". Аренда по-прежнему высокая, общественный транспорт опасен — очень легко заразиться. Рисковать здоровьем молодые люди не готовы."Я верю, что Нью-Йорк оклемается, он никогда не исчезнет. Но на это уйдут годы. Да и пандемия не закончилась. Мы планируем провести в Вермонте пару лет. Вернемся, как только все уляжется", — делится планами Мишель."Мы в Нью-Йорке с июня, когда закончилась первая весенняя волна и начались протесты, — рассказывает Элизабет Ордэн, вместе с семьей уезжавшая от эпидемии в Вирджинию. — Первые ощущения были странные: народу на улицах нет, но много сумасшедших. Я ходила с ребенком в Центральный парк — пусто и страшно".По ее словам, летом люди всегда стараются выбраться на природу, тем не менее в городе оживленно. В этот раз не так. "Я вижу, как народ разбегается, — продолжает она. — Уехали все мои друзья. Это не шутка. Те, кто здесь жил очень долго и никуда не собирался, продают апартаменты, расторгают договоры аренды. Не смущает даже перспектива заплатить огромную неустойку".Конечно, Нью-Йорк не умер, уточняет Элизабет. Но таким его точно еще не видели.Хуже некудаЦентральная часть Манхэттена — деловой центр. Обычно здесь не протолкнешься, сотни людей в строгих костюмах на бегу кричат что-то в телефон и допивают двойной эспрессо. Сейчас Мидтаун затих. Небоскребы — офисные ульи — пусты на 90 процентов. В крупнейшей в мире компании по предоставлению коммерческой недвижимости Coldwell Banker Richard Ellis уверены: все не так страшно. Впереди, конечно, тяжелые времена, особенно для отельеров и ретейлеров. Но кризис вряд ли будет долгосрочным. Однако многие считают, что опустевшие здания уже не заполнятся: коронавирус заставил людей уйти в онлайн. Уолл-стрит необязательно быть физическим средоточием финансовой жизни мира. И пока бизнесмены, владельцы ресторанов, актеры адаптируются к новой жизни, прежняя может навсегда исчезнуть.Такого мнения придерживается, например, Банни Линдербаум, коренная жительница Нью-Йорка, сотрудница одного из крупнейших риелторских агентств города. "Потребуется много времени для восстановления, — говорит она в беседе с корреспондентом РИА Новости. — Даже после 11 сентября мы знали, что все нормализуется, но теперь ситуация другая".Ее жизнь в последние месяцы сильно изменилась, прежде всего это касается работы. "Мало кто хочет иметь дело с хаосом, творящимся тут. Бунты в больших городах разрушают целые районы, особенно те, где живут испаноговорящие и чернокожие", — отмечает она. Кроме того, закрылись рестораны и театры.Город, можно сказать, впал в анабиоз. Бродвей и Линкольн-центр не действуют, как и все музеи."Нью-Йорк выглядит совершенно непривычно: все заколочено, все на замке, — сетует Элизабет Ордэн. — Не работают мой любимый салон красоты, наш любимый турецкий ресторан, популярный ресторан завтраков Sarabeth's в Верхнем Вест-сайде, тут по этому поводу очень переживают".Исчезли с улиц и знаменитые на весь мир киоски с хот-догами и брецелями. По некоторым подсчетам, 60 процентов ресторанов в Нью-Йорке закрыты, потеряны тысячи рабочих мест и миллионы долларов прибыли."Мы уже думаем опять уехать, оставаться здесь просто больно, — вздыхает Элизабет. — Да, постепенно открываются веранды, скоро заработает музей Метрополитен, но этого мало. Концерты, бродвейские шоу, Карнеги-холл — нет того, чем мы живем!"Не впервойВпрочем, есть и оптимисты. Действительно, нью-йоркцы не из тех, кто сдается. Со времен первых мигрантов сюда приезжали без гроша в кармане, начинали с нуля, достигали успеха, разорялись и снова брались за дело.Пожалуй, один из самых "нью-йоркских" таблоидов New York Post ответил Алтачеру статьей, указав, что любовь к Нью-Йорку автора резонансного эссе — не более чем увлечение. Те, кто по-настоящему любят город, не бегут из него при первых трудностях, а делают все, что могут, для восстановления.Дух единения нью-йоркцев особенно сильно ощущается в преддверии годовщины одного из самых страшных терактов в истории человечества, унесшего почти три тысячи жизней. Несколько сотен пожарных и простых горожан, пробиравшихся сквозь дым и завалы в первые минуты катастрофы на помощь пострадавшим, — яркий пример того, как истинные нью-йоркцы встречают бедствия, отмечают в статье. Да, многие предпочитают сменить место жительства, но немало и тех, кто верит, что Нью-Йорк вновь станет городом, который "никогда не спит", а огни на Таймс-сквер никогда не погаснут.
И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем; не раскинет Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами; и страусы поселятся, и бесы будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены - в увеселительных домах. (Ис.13:19-22)
67
А ведь нью-йоркская агломерация — это почти десять процентов национального ВВП, 1,8 триллиона долларов в год. Сопоставимо с экономикой целых стран. Например, ВВП России — 1,46 триллиона.
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нью-йорк (город)
РИА Новости
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коронавирус covid-19, нью-йорк (город), в мире

Коронавирус убивает Нью-Йорк. Что будет с главным мегаполисом Америки

08:00 04.09.2020 (обновлено: 08:08 04.09.2020)
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© REUTERS / Eduardo MunozМитинг против открытия школ в Нью-Йорке, США
Митинг против открытия школ в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© REUTERS / Eduardo Munoz
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. "Думаете, Нью-Йорку бывало и хуже? Нет, не бывало", — эссе владельца одного из стендап-клубов, Джеймса Алтачера, всколыхнуло американский интернет. Автор уверен: нынешний коллапс Большое яблоко не переживет. Люди покидают любимый город, рестораны закрываются, офисные здания пустеют. Что происходит в эпицентре мировой пандемии и оправится ли мегаполис от коронакризиса, разбиралось РИА Новости.

Нью-Йорк умер навсегда

"Город мертв. "Но Нью-Йорку всегда-всегда удается вернуться в норму". Нет. Не в этот раз. "Но Нью-Йорк — центр финансовой вселенной. Возможностей здесь снова будет хоть отбавляй". Не в этот раз", — пишет Джеймс Алтачер. Всего в мегаполисе заболели 238 тысяч человек, более 23 тысяч скончались.
А ведь нью-йоркская агломерация — это почти десять процентов национального ВВП, 1,8 триллиона долларов в год. Сопоставимо с экономикой целых стран. Например, ВВП Канады — 1,7 триллиона.
Городские власти ожидают 14-процентного падения, то есть минус 243 миллиарда. После терактов 11 сентября 2001 года и финансового кризиса 2008-го потери были меньше (два и десять процентов соответственно). Даже по оптимистичным оценкам экономика оправится не раньше первого квартала 2023-го.
Бюджет Большого яблока недосчитается в 2020/21 фискальном году 7,4 миллиарда долларов доходов. Это по подсчетам городской администрации. По данным Независимого бюджетного управления — и того больше: 9,5 миллиарда.
© REUTERS / Mike SegarЦентр тестирования на COVID-19 в Нью-Йорке
Центр тестирования на COVID-19 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© REUTERS / Mike Segar
Центр тестирования на COVID-19 в Нью-Йорке
Локдаун ударил по всем. Джеймс Алтачер с прискорбием сообщает, что вирус убил его бизнес. Прибыли нет, пришлось закрыть клуб и покинуть город. К сожалению, таких, как Алтачер, очень много.

Навстречу неизвестности

В фейсбук-сообществе Into The Unknown ("В неизвестность") больше десяти тысяч человек. Все они уехали из Нью-Йорка из-за непреодолимых обстоятельств. "Нам страшно. И грустно. Тревожно. И интересно. И мы, быть может, вернемся. А может, нет, но мы просто, черт побери, без понятия, что творится", — указано в описании закрытой группы.
С 8 марта по 15 августа официально безработными в Нью-Йорке признали 1,66 миллиона человек. Это на 1061 процент больше, чем за тот же период прошлого года. При этом за второй квартал в городе выдали всего 308 лицензий на открытие бизнеса — это самый низкий показатель за четверть века.
В компании по организации переездов FlatRate Moves обслуживают по 100 клиентов в день, чего прежде не бывало. К тому же если раньше речь шла о перемещении в основном в радиусе пяти километров, то теперь люди перебираются за 20-40 миль в соседние Коннектикут и Нью-Джерси. По данным газеты Hartford Courant, с марта по июнь 16 тысяч человек предпочли Большому яблоку Коннектикут.
© REUTERS / Carlo AllegriРебенок в защитной маске сидит на статуе быка в Нью-Йорке
Ребенок в защитной маске сидит на статуе быка в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
Ребенок в защитной маске сидит на статуе быка в Нью-Йорке
Мишель Перрикон из Бруклина переехала с мужем в Вермонт. "Мне лично кажется, что Нью-Йорк умер, — признается она корреспонденту РИА Новости. — Там все по-другому. У многих наших друзей чемоданное настроение. Моему мужу, коренному нью-йоркцу, особенно тяжело, но пока выбора нет". Аренда по-прежнему высокая, общественный транспорт опасен — очень легко заразиться. Рисковать здоровьем молодые люди не готовы.
"Я верю, что Нью-Йорк оклемается, он никогда не исчезнет. Но на это уйдут годы. Да и пандемия не закончилась. Мы планируем провести в Вермонте пару лет. Вернемся, как только все уляжется", — делится планами Мишель.
"Мы в Нью-Йорке с июня, когда закончилась первая весенняя волна и начались протесты, — рассказывает Элизабет Ордэн, вместе с семьей уезжавшая от эпидемии в Вирджинию. — Первые ощущения были странные: народу на улицах нет, но много сумасшедших. Я ходила с ребенком в Центральный парк — пусто и страшно".
По ее словам, летом люди всегда стараются выбраться на природу, тем не менее в городе оживленно. В этот раз не так. "Я вижу, как народ разбегается, — продолжает она. — Уехали все мои друзья. Это не шутка. Те, кто здесь жил очень долго и никуда не собирался, продают апартаменты, расторгают договоры аренды. Не смущает даже перспектива заплатить огромную неустойку".
Конечно, Нью-Йорк не умер, уточняет Элизабет. Но таким его точно еще не видели.

Хуже некуда

Центральная часть Манхэттена — деловой центр. Обычно здесь не протолкнешься, сотни людей в строгих костюмах на бегу кричат что-то в телефон и допивают двойной эспрессо. Сейчас Мидтаун затих. Небоскребы — офисные ульи — пусты на 90 процентов.
В крупнейшей в мире компании по предоставлению коммерческой недвижимости Coldwell Banker Richard Ellis уверены: все не так страшно. Впереди, конечно, тяжелые времена, особенно для отельеров и ретейлеров. Но кризис вряд ли будет долгосрочным.
Однако многие считают, что опустевшие здания уже не заполнятся: коронавирус заставил людей уйти в онлайн. Уолл-стрит необязательно быть физическим средоточием финансовой жизни мира. И пока бизнесмены, владельцы ресторанов, актеры адаптируются к новой жизни, прежняя может навсегда исчезнуть.
© AP Photo / Mark LennihanЗакрытое французское кафе в Нью-Йорке
Закрытое французское кафе в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / Mark Lennihan
Закрытое французское кафе в Нью-Йорке
Такого мнения придерживается, например, Банни Линдербаум, коренная жительница Нью-Йорка, сотрудница одного из крупнейших риелторских агентств города. "Потребуется много времени для восстановления, — говорит она в беседе с корреспондентом РИА Новости. — Даже после 11 сентября мы знали, что все нормализуется, но теперь ситуация другая".
Ее жизнь в последние месяцы сильно изменилась, прежде всего это касается работы. "Мало кто хочет иметь дело с хаосом, творящимся тут. Бунты в больших городах разрушают целые районы, особенно те, где живут испаноговорящие и чернокожие", — отмечает она. Кроме того, закрылись рестораны и театры.
Город, можно сказать, впал в анабиоз. Бродвей и Линкольн-центр не действуют, как и все музеи.
"Нью-Йорк выглядит совершенно непривычно: все заколочено, все на замке, — сетует Элизабет Ордэн. — Не работают мой любимый салон красоты, наш любимый турецкий ресторан, популярный ресторан завтраков Sarabeth's в Верхнем Вест-сайде, тут по этому поводу очень переживают".
Исчезли с улиц и знаменитые на весь мир киоски с хот-догами и брецелями. По некоторым подсчетам, 60 процентов ресторанов в Нью-Йорке закрыты, потеряны тысячи рабочих мест и миллионы долларов прибыли.
"Мы уже думаем опять уехать, оставаться здесь просто больно, — вздыхает Элизабет. — Да, постепенно открываются веранды, скоро заработает музей Метрополитен, но этого мало. Концерты, бродвейские шоу, Карнеги-холл — нет того, чем мы живем!"
© AFP 2020 / Timothy A. ClaryЖенщина в Музее современного искусства в Нью-Йорке
Женщина в Музее современного искусства в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AFP 2020 / Timothy A. Clary
Женщина в Музее современного искусства в Нью-Йорке

Не впервой

Впрочем, есть и оптимисты. Действительно, нью-йоркцы не из тех, кто сдается. Со времен первых мигрантов сюда приезжали без гроша в кармане, начинали с нуля, достигали успеха, разорялись и снова брались за дело.
Пожалуй, один из самых "нью-йоркских" таблоидов New York Post ответил Алтачеру статьей, указав, что любовь к Нью-Йорку автора резонансного эссе — не более чем увлечение. Те, кто по-настоящему любят город, не бегут из него при первых трудностях, а делают все, что могут, для восстановления.
Дух единения нью-йоркцев особенно сильно ощущается в преддверии годовщины одного из самых страшных терактов в истории человечества, унесшего почти три тысячи жизней. Несколько сотен пожарных и простых горожан, пробиравшихся сквозь дым и завалы в первые минуты катастрофы на помощь пострадавшим, — яркий пример того, как истинные нью-йоркцы встречают бедствия, отмечают в статье.
Да, многие предпочитают сменить место жительства, но немало и тех, кто верит, что Нью-Йорк вновь станет городом, который "никогда не спит", а огни на Таймс-сквер никогда не погаснут.
© AP Photo / John MinchilloПассажиры в метро Нью-Йорка
Пассажиры в метро Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / John Minchillo
Пассажиры в метро Нью-Йорка
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-Йорк (город)В мире
Популярные комментарии
И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем; не раскинет Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами; и страусы поселятся, и бесы будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены - в увеселительных домах. (Ис.13:19-22)
4 сентября, 09:50
Damir AlievDamir Aliev
5370205
А ведь нью-йоркская агломерация — это почти десять процентов национального ВВП, 1,8 триллиона долларов в год. Сопоставимо с экономикой целых стран. Например, ВВП России — 1,46 триллиона.
4 сентября, 11:05
Pawel ZverevPawel Zverev
6304029
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