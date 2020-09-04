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https://ria.ru/20200904/novichok-1576775942.html
НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок"
НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок", заявил глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:49
2020-09-04T16:58
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
нато
йенс столтенберг
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> призывает Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок", заявил глава альянса <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> на пресс-конференции."Я не будут говорить сейчас о том, какого рода международный ответ (может быть - ред.)", - подчеркнул Столтенберг.Представители членов НАТО провели в пятницу встречу для обсуждения ситуации с Навальным. Германия проинформировала их о своих данных по произошедшему."Есть неоспоримые доказательства того, что г-н Навальный был отравлен с применением нервно-паралитического вещества военного класса из группы "Новичок". Использование такого оружия ужасно. Все члены (НАТО - ред.) сегодня были едины в осуждении этого нападения", - сказал генсек."Союзники по НАТО согласны с тем, что перед Россией сейчас стоят серьезные вопросы, на которые она должна ответить", - заявил Столтенберг.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html
НАТО обратитесь к Англии и США, эти страны вам всё расскажут и покажут.
218
Он совсем нюх потерял? Какое ОЗХО, то что под пятой США? Недавно в Сирии ясно показало. Лжецы, зачем Россия туда деньги платит?
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госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, нато, йенс столтенберг, в мире

НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок"

13:49 04.09.2020 (обновлено: 16:58 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок", заявил глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
"Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО по беспристрастному международному расследованию. Те, кто ответственен за это нападение (на Алексея Навального - ред.), должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем Россию предоставить полное раскрытие ОЗХО программы "Новичок", - сказал он.
"Я не будут говорить сейчас о том, какого рода международный ответ (может быть - ред.)", - подчеркнул Столтенберг.
Представители членов НАТО провели в пятницу встречу для обсуждения ситуации с Навальным. Германия проинформировала их о своих данных по произошедшему.
"Есть неоспоримые доказательства того, что г-н Навальный был отравлен с применением нервно-паралитического вещества военного класса из группы "Новичок". Использование такого оружия ужасно. Все члены (НАТО - ред.) сегодня были едины в осуждении этого нападения", - сказал генсек.
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"Союзники по НАТО согласны с тем, что перед Россией сейчас стоят серьезные вопросы, на которые она должна ответить", - заявил Столтенберг.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
Популярные комментарии
НАТО обратитесь к Англии и США, эти страны вам всё расскажут и покажут.
4 сентября, 13:51
Нота АнотаНота Анота
195150107
Он совсем нюх потерял? Какое ОЗХО, то что под пятой США? Недавно в Сирии ясно показало. Лжецы, зачем Россия туда деньги платит?
4 сентября, 13:55
Александр НевскийАлександр Невский
17041108
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