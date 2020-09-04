https://ria.ru/20200904/novichok-1576756536.html

Токсиколог рассказал, как лечат отравление "Новичком"

Лечение при отравлении веществами типа "Новичок" существенно отличается от терапии при диагнозе "нарушение обмена веществ", поставленном Алексею Навальному в... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:32

2020-09-04T12:32

2020-09-04T12:32

госпитализация алексея навального

россия

здоровье - общество

алексей навальный

германия

омск

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<strong>ОМСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Лечение при отравлении веществами типа "Новичок" существенно отличается от терапии при диагнозе "нарушение обмена веществ", поставленном <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> в больнице в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, сообщил завотделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."Лечение существенно отличается. Ну, во-первых, при лечении пациента с отравлением фосфорорганическими соединениями необходимы методы детоксикации. Иногда даже экстракорпоральной детоксикации. При лечении метаболических нарушений больше акцент делается на коррекцию водно-электролитного состава, углеводного состава, ферментов в крови. Это принципиально разные патологические процессы", - сказал врач, слова которого приводит минздрав Омской области.Врач отметил, что он и его коллеги в Омске наблюдали у Навального "нарушение метаболизма, выраженный метаболический дисбаланс". По словам специалиста, случаи нахождения человека с нарушением обмена веществ в коме – не редкость, и история Навального не была уникальной в клиническом плане."Мне сложно сказать о программах лечения немецких специалистов, поскольку я не владею документацией и никакой информацией по этому поводу. Одно могу сказать, что терапия отравления фосфорорганическими соединениями, к чему собственно говоря и относится "Новичок", это достаточно тяжелое отравление с достаточно высоким риском летального исхода, требующее специального лечения, специальной антидотной терапии в очень больших количествах", - сказал Сабаев.Он подчеркнул, что, когда Навальный находился в омской клинике, врачи не наблюдали у него тяжелого холинэргического синдрома и, на основе данных химико-токсикологического исследования, которое исключило наличие фосфорорганических соединений… "на основании этого мы пришли к выводу, что данных об остром отравлении химической этиологии все-таки нет".

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726965.html

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германия

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, здоровье - общество, алексей навальный, германия, омск