https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805253.html

"Президенты не дают фейки". Эксперт оценил запись разговора о Навальном

Президенты фейками не бросаются, но стиль предположительно перехваченного Белоруссией разговора представителей Варшавы и Берлина по ситуации вокруг блогера... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T22:37

2020-09-04T22:37

2020-09-04T22:56

госпитализация алексея навального

россия

александр лукашенко

алексей навальный

польша

германия

белоруссия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336922_0:0:3198:1800_1400x0_80_0_0_b68c6cb0c32a597fa87d5d6b0287ec0c.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президенты фейками не бросаются, но стиль предположительно перехваченного <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> разговора представителей Варшавы и Берлина по ситуации вокруг блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> необычен, однако в нынешнее время все можно ожидать, заявил РИА Новости экс-глава протокола бывших президентов СССР и России Владимир Шевченко.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин (идет расшифровка на русском), касаясь ситуации с Навальным. Названный представителем ФРГ говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, названный абонентом из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.По его мнению, манера общения собеседников опубликованного разговора необычна."В принципе, думаю, нет. Но сейчас все можно, когда я слушаю радио... там такие слова говорят и в адрес президентов и премьеров, начинают обзывать и оценивать, чего никогда раньше не было... В наше время такого не было", - отметил Шевченко, отвечая на вопрос, можно ли по манере общения сказать, что опубликованный разговор представителей Варшавы и Берлина действительно могли вести сотрудники спецслужб.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200904/bundestag-1576781763.html

Olga Mironova Лукашенко - президент - уже столько фейков наделал, одним больше одним меньше 40

Альберт Р В РФ впервые опубликовали подобного рода документ. Всем известны всякие внегласные правила среди спецслужб и народ России догадывается, что наши стараются быть джентльменами по отношению к заморским..., но Запад уже давно плюнул на все правила и как в этой записи заявил один: "Это война"... Надеюсь Спутник и РТ опубликуют переводы... Западные сми будут стараться скрыть это или игнорить.. 28

33

россия

польша

германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, александр лукашенко, алексей навальный, польша, германия, белоруссия, политика