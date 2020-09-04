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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805253.html
"Президенты не дают фейки". Эксперт оценил запись разговора о Навальном
Президенты фейками не бросаются, но стиль предположительно перехваченного Белоруссией разговора представителей Варшавы и Берлина по ситуации вокруг блогера... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T22:37
2020-09-04T22:56
госпитализация алексея навального
россия
александр лукашенко
алексей навальный
польша
германия
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президенты фейками не бросаются, но стиль предположительно перехваченного <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> разговора представителей Варшавы и Берлина по ситуации вокруг блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> необычен, однако в нынешнее время все можно ожидать, заявил РИА Новости экс-глава протокола бывших президентов СССР и России Владимир Шевченко.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин (идет расшифровка на русском), касаясь ситуации с Навальным. Названный представителем ФРГ говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, названный абонентом из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.По его мнению, манера общения собеседников опубликованного разговора необычна."В принципе, думаю, нет. Но сейчас все можно, когда я слушаю радио... там такие слова говорят и в адрес президентов и премьеров, начинают обзывать и оценивать, чего никогда раньше не было... В наше время такого не было", - отметил Шевченко, отвечая на вопрос, можно ли по манере общения сказать, что опубликованный разговор представителей Варшавы и Берлина действительно могли вести сотрудники спецслужб.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200904/bundestag-1576781763.html
Лукашенко - президент - уже столько фейков наделал, одним больше одним меньше
40
В РФ впервые опубликовали подобного рода документ. Всем известны всякие внегласные правила среди спецслужб и народ России догадывается, что наши стараются быть джентльменами по отношению к заморским..., но Запад уже давно плюнул на все правила и как в этой записи заявил один: "Это война"... Надеюсь Спутник и РТ опубликуют переводы... Западные сми будут стараться скрыть это или игнорить..
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россия
польша
германия
белоруссия
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госпитализация алексея навального, россия, александр лукашенко, алексей навальный, польша, германия, белоруссия, политика

"Президенты не дают фейки". Эксперт оценил запись разговора о Навальном

22:37 04.09.2020 (обновлено: 22:56 04.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президенты фейками не бросаются, но стиль предположительно перехваченного Белоруссией разговора представителей Варшавы и Берлина по ситуации вокруг блогера Алексея Навального необычен, однако в нынешнее время все можно ожидать, заявил РИА Новости экс-глава протокола бывших президентов СССР и России Владимир Шевченко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин (идет расшифровка на русском), касаясь ситуации с Навальным. Названный представителем ФРГ говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, названный абонентом из Польши называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.

"Я не думаю, что президент будет бросать фейки. У меня такого не было ни с одним президентом, чтобы от президента шли фейки",- сказал Шевченко.

По его мнению, манера общения собеседников опубликованного разговора необычна.
"В принципе, думаю, нет. Но сейчас все можно, когда я слушаю радио... там такие слова говорят и в адрес президентов и премьеров, начинают обзывать и оценивать, чего никогда раньше не было... В наше время такого не было", - отметил Шевченко, отвечая на вопрос, можно ли по манере общения сказать, что опубликованный разговор представителей Варшавы и Берлина действительно могли вести сотрудники спецслужб.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Обсудить 33
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйПольшаГерманияБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Лукашенко - президент - уже столько фейков наделал, одним больше одним меньше
4 сентября, 22:46
Olga MironovaOlga Mironova
15000322
В РФ впервые опубликовали подобного рода документ. Всем известны всякие внегласные правила среди спецслужб и народ России догадывается, что наши стараются быть джентльменами по отношению к заморским..., но Запад уже давно плюнул на все правила и как в этой записи заявил один: "Это война"... Надеюсь Спутник и РТ опубликуют переводы... Западные сми будут стараться скрыть это или игнорить..
4 сентября, 22:42
Альберт РАльберт Р
2220004
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