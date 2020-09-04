https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576804831.html

В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном

Россия призывает международное сообщество найти истину в ситуации с блогером Алексеем Навальным, любой иной подход отдаёт провокацией, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T22:21

2020-09-04T22:21

2020-09-04T22:21

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

польша

германия

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Россия призывает международное сообщество найти истину в ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, любой иной подход отдаёт провокацией, заявил РИА Новости в пятницу российский сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и Варшавы об "отравлении" российского блогера Алексея Навального, на которой якобы представитель Варшавы заявил, что надо отбить российскому президенту <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> охоту "сунуть нос" в дела Минска и "утопить" его в проблемах РФ.По его словам, РФ имеет биоматериалы пострадавшего и готова их предоставить. России же ничего не показывают.Морозов отметил, что если международное сообщество ищет истину, "то пусть ищет вместе с нами". "Любой иной подход отдаёт провокацией и дурно пахнет", - заключил он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576787880.html

alnoor1953 Птичка была под подпиской о невыезде. А вы её выпустили. Это как? Так что не надо сейчас "оценивать" и "призывать к сотрудничеству". Не будет этого. Лучше уж молчите. И батьке 'cпасибо' скажите. Фейк-не фейк, а теперь пусть фрау отмазывается. Может, её попытки ещё смешнее ваших окажутся... 25

Make Yellowstone Great Again Вся правда раскроется только после Йеллоустоуна. Пора? 22

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, польша, германия, белоруссия, политика