https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576804083.html

В Госдуме прокомментировали запись разговора о Навальном

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что опубликованная в Белоруссии запись разговора двух людей, которых назвали... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T21:55

2020-09-04T21:55

2020-09-04T22:57

госпитализация алексея навального

россия

алексей чепа

алексей навальный

госдума рф

польша

германия

политика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_CHepa/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Чепа</a> заявил, что опубликованная в Белоруссии запись разговора двух людей, которых назвали представителями Берлина и Варшавы, подтверждает, что провокация с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> вызвана неудачей в Белоруссии.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин (идет расшифровка на русском), касаясь Навального. Названный представителем <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> говорит, что подтверждение отравления не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, названный абонентом из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.По его словам, аналогичная ситуация была в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, когда неудача за неудачей преследовали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. "И тогда появился Скрипаль с химическим оружием с отравлением, чтобы дискредитировать успехи России в Сирии", - заявил депутат.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576784815.html

Коля Моргунов мочите их их же орудием. сейчас важны не факты, а накрученные лайки и кто что сказал вот и все 35

Deis Serbak Да очень убедительные доказательства. Немцы должны ответить за эту грязную провокацию и сурово наказать виновных из окружения Меркель. 25

5

россия

польша

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей чепа, алексей навальный, госдума рф, польша, германия, политика