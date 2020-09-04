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В Госдуме прокомментировали запись разговора о Навальном
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что опубликованная в Белоруссии запись разговора двух людей, которых назвали... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:55
2020-09-04T22:57
госпитализация алексея навального
россия
алексей чепа
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госдума рф
польша
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_CHepa/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Чепа</a> заявил, что опубликованная в Белоруссии запись разговора двух людей, которых назвали представителями Берлина и Варшавы, подтверждает, что провокация с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> вызвана неудачей в Белоруссии.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин (идет расшифровка на русском), касаясь Навального. Названный представителем <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> говорит, что подтверждение отравления не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, названный абонентом из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.По его словам, аналогичная ситуация была в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, когда неудача за неудачей преследовали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. "И тогда появился Скрипаль с химическим оружием с отравлением, чтобы дискредитировать успехи России в Сирии", - заявил депутат.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576784815.html
мочите их их же орудием. сейчас важны не факты, а накрученные лайки и кто что сказал вот и все
35
Да очень убедительные доказательства. Немцы должны ответить за эту грязную провокацию и сурово наказать виновных из окружения Меркель.
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россия
польша
германия
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госпитализация алексея навального, россия, алексей чепа, алексей навальный, госдума рф, польша, германия, политика

В Госдуме прокомментировали запись разговора о Навальном

21:55 04.09.2020 (обновлено: 22:57 04.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что опубликованная в Белоруссии запись разговора двух людей, которых назвали представителями Берлина и Варшавы, подтверждает, что провокация с российским блогером Алексеем Навальным вызвана неудачей в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин (идет расшифровка на русском), касаясь Навального. Названный представителем ФРГ говорит, что подтверждение отравления не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, названный абонентом из Польши называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков - профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.

"Это является наглядным подтверждением того, что провокация с Навальным была вызвана неудачей попытки провокации в Белоруссии. И западные спецслужбы повторяют одно и то же", - сказал Чепа.

По его словам, аналогичная ситуация была в Сирии, когда неудача за неудачей преследовали США. "И тогда появился Скрипаль с химическим оружием с отравлением, чтобы дискредитировать успехи России в Сирии", - заявил депутат.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 15:32
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Обсудить 5
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей ЧепаАлексей НавальныйГосдума РФПольшаГерманияПолитика
Популярные комментарии
мочите их их же орудием. сейчас важны не факты, а накрученные лайки и кто что сказал вот и все
4 сентября, 21:56
КМКоля Моргунов
3310001
Да очень убедительные доказательства. Немцы должны ответить за эту грязную провокацию и сурово наказать виновных из окружения Меркель.
4 сентября, 22:00
Deis SerbakDeis Serbak
2210002
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