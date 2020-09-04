https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576802854.html

Белоруссия передала России запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном

Белоруссия передала ФСБ России перехваченную аудиозапись, предположительно, разговора Варшавы и Берлина об "отравлении" Алексея Навального, сообщил в пятницу... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T21:09

2020-09-04T21:09

2020-09-04T22:57

госпитализация алексея навального

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ангела меркель

россия

польша

германия

белоруссия

политика

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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> передала <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России перехваченную аудиозапись, предположительно, разговора Варшавы и Берлина об "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщил в пятницу белорусский гостелеканал <a href="https://ont.by/" target="_blank">ОНТ</a>.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в четверг сообщил российскому премьеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разведкой республики разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> про "отравление" Навального являются фальсификацией. Лукашенко также обещал передать запись российским спецслужбам.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что российские спецслужбы анализируют переданные накануне <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> данные о том, что заявления Берлина об отравлении Навального являются фальсификацией.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576793808.html

Damir Aliev запись вообще ни о чем. не представились, кто с кем разговаривают, перевод гоблиновский. лучше бы не голос наложили а субтитры. чтобы можно было распознать хотя бы акцент. попахивает на фейк если честно. короче, не убедительно! 52

mika Antonov разговор Васи и Коли - ни о чем 23

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россия

польша

германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ангела меркель, россия, польша, германия, белоруссия, политика