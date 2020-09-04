https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576795345.html

Посол в Вене оценил требования к России о расследовании по Навальному

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский после беседы в МИД Австрии назвал неуместными требования к России о быстром расследовании инцидента с блогером Алексеем РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:20

2020-09-04T18:20

2020-09-04T18:20

госпитализация алексея навального

россия

дмитрий любинский

мид австрии

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

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<strong>ВЕНА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Посол России в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Ljubinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Любинский</a> после беседы в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Avstrii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Австрии</a> назвал неуместными требования к России о быстром расследовании инцидента с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> без конкретных данных из ФРГ.Российский посол в пятницу был вызван в МИД Австрии для беседы по ситуации вокруг Навального. Любинский сообщил, что в ходе разговора с политдиректором МИД Австрии Грегором В. Кесслером затрагивалась тема "отравления Навального" с учетом соответствующего заявления ЕС и ряд других международных и двусторонних вопросов."Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования в условиях отсутствия с германской стороны какой-либо информации, фактов и конкретных данных, как и в целом реакции по существу вопросов <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России в запросе от 27 августа", - написал посол в <a href="https://www.facebook.com/dlyubinski/posts/358125605230279" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы "отравили" субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/lavrov-1576792501.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

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россия

москва

омск

австрия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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