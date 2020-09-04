https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576788919.html

Лавров прокомментировал инцидент с Навальным

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, указал, что все это напоминает ему историю со Скрипалями. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:32

2020-09-04T16:32

2020-09-04T18:25

госпитализация алексея навального

дело об отравлении скрипалей

сергей лавров

алексей навальный

великобритания

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, комментируя ситуацию вокруг блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, указал, что все это напоминает ему историю со Скрипалями."Когда Россия была голословно обвинена, а результаты расследования, которые, вот, в случае со Скрипалями проходило в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, остаются засекреченными, да и самих Скрипалей никто не видит", - сказал он в ходе пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Напомню в этой связи в очередной раз то, что когда наши британские коллеги на волне вот этой русофобской истерики по поводу Скрипалей заставили большинство стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> выгнать российских дипломатов, на что мы, естественно, ответили, мы поинтересовались у членов ЕС доверительно, предъявили ли англичане какие-либо факты, кроме того, что они публично излагали через СМИ?" - задался вопросом министр.Он указал, что на это "нам сказали "нет, факты не предъявили, но попросили дипломатов выгнать и пообещали, что потом предоставят конкретную информацию"."Я не поленился и каждый раз, когда встречаюсь со своими коллегами, спрашиваю: "Вот насчет того случая со Скрипалями, когда вы под честное слово Лондона присоединились к его призыву и выслали российских дипломатов, вам предоставили обещанную конкретную информацию, помимо того, что было публично озвучено?" Ответ - нет. Никто никому ничего не предоставил", - добавил Лавров.Тон западных партнеров по ситуации с Алексеем Навальным говорит, что они кроме патетики мало что могут предъявить, заявил он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200904/novichok-1576756536.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

otakuwell Ни для кого ни секрет, что у мужчин. да и у женщин после 40 лет иногда бывают внезапные приступы жуткого отравления на фоне казалось бы хорошего здоровья и отсутствия заболеваний, а на деле просто внезапно всплывают старые незаметные болячки и это отравление вписывается в классичкеский случай панкреатита. Просто лешик навальный в кафечки аэропорта или по дороге куда-то съел что-то не то и его проняло. И "не то" на фоне более здорового и молодого организма не привело бы ни к какому отравлению. банально он мог отравиться мясом: иногда простые продукты в организме вызывают необычные реакции на фоне скрытого заболевания. в общем запад даже из подкрадывающейся старости этого уже немолодого псевдо-оппозиционера сделал дело для России. Хочется заметить, что как бы лешик не заигрался и не лег на стол как предыдущие его колеги в качестве жертвенного барашка. 10

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великобритания

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров сравнил истории отравления Навального и Скрипалей Лавров ответил на вопросы журналистов после выступления на БРИКС 2020-09-04T16:32 true PT1M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, дело об отравлении скрипалей, сергей лавров, алексей навальный, великобритания, германия, в мире