https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576777424.html

Президенты Финляндии и ФРГ обсудили ситуацию с Навальным

Президенты Финляндии и Германии Саули Ниинистё и Франк-Вальтер Штайнмайер провели в пятницу продолжительный телефонный разговор, в котором говорили о своих... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:09

2020-09-04T14:09

2020-09-04T14:09

франк-вальтер штайнмайер

саули ниинисте

михаил мишустин

финляндия

белоруссия

берлин (город)

в мире

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президенты <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> и Германии <a href="http://ria.ru/person_Sauli_Niiniste/" target="_blank" data-auto="true">Саули Ниинистё</a> и <a href="http://ria.ru/person_Frank-Valter_SHtajjnmajjer/" target="_blank" data-auto="true">Франк-Вальтер Штайнмайер</a> провели в пятницу продолжительный телефонный разговор, в котором говорили о своих глубоких и взаимных опасениях, касающихся будущего <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> после пандемии коронавируса, и текущей ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил в четверг российскому премьеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разговора <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/avstriya-1576776690.html

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финляндия

белоруссия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франк-вальтер штайнмайер, саули ниинисте, михаил мишустин, финляндия, белоруссия, берлин (город), в мире