Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576777424.html
Президенты Финляндии и ФРГ обсудили ситуацию с Навальным
Президенты Финляндии и Германии Саули Ниинистё и Франк-Вальтер Штайнмайер провели в пятницу продолжительный телефонный разговор, в котором говорили о своих... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:09
2020-09-04T14:09
франк-вальтер штайнмайер
саули ниинисте
михаил мишустин
финляндия
белоруссия
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:167:2948:1825_1400x0_80_0_0_e101018c011ab6589c1861c66e89bd50.jpg
<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президенты <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> и Германии <a href="http://ria.ru/person_Sauli_Niiniste/" target="_blank" data-auto="true">Саули Ниинистё</a> и <a href="http://ria.ru/person_Frank-Valter_SHtajjnmajjer/" target="_blank" data-auto="true">Франк-Вальтер Штайнмайер</a> провели в пятницу продолжительный телефонный разговор, в котором говорили о своих глубоких и взаимных опасениях, касающихся будущего <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> после пандемии коронавируса, и текущей ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил в четверг российскому премьеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разговора <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/avstriya-1576776690.html
11
финляндия
белоруссия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cb9adcbab74836693b154b946dd0c348.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франк-вальтер штайнмайер, саули ниинисте, михаил мишустин, финляндия, белоруссия, берлин (город), в мире

Президенты Финляндии и ФРГ обсудили ситуацию с Навальным

14:09 04.09.2020
1192
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен - РИА Новости. Президенты Финляндии и Германии Саули Ниинистё и Франк-Вальтер Штайнмайер провели в пятницу продолжительный телефонный разговор, в котором говорили о своих глубоких и взаимных опасениях, касающихся будущего Европы после пандемии коронавируса, и текущей ситуации в Белоруссии.
"У нас было особенно обстоятельное обсуждение дела Алексея Навального и его последствий", - заявил Ниинистё, цитата которого приводится в сообщении канцелярии.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 13:59Сказано в эфире
Почему Австрия призвала не смешивать "Севпоток–2" и дело НавальногоВ МИД Австрии призвали с умом принимать решения по "Северному потоку-2" в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. В эфире радио Sputnik такой подход европейцев прокомментировал политолог Александр Коньков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в четверг российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.
2401079
Обсудить 11
Франк-Вальтер ШтайнмайерСаули НиинистеМихаил МишустинФинляндияБелоруссияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Германия заявила, что Россия сама может добыть данные по делу Навального
Алексей Навальный
Украина призвала ввести санкции против России из-за Навального
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК предложил назначить надбавки заслуженным следователям
Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода Северный поток-2
Берлин оценил возможность изменения позиции по "Северному потоку — 2"
Алексей Навальный
В Германии оценили возможность передачи материалов по Навальному России
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Левых в бундестаге удивили дебаты о Навальном и "Северном потоке — 2"
Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг
В США белая женщина притворялась чернокожей
Открытие Международного военно-технического форума Армия-2020
Шойгу рассказал, какие страны разрабатывают биологическое оружие
Участники студенческой акции протеста в Минске
Украина запустила сайт про иммиграцию для белорусских IT-специалистов
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
Стали известны результаты испытания российской вакцины от коронавируса
Алексей Навальный
Главы МИД Британии и Германии обсудили ситуацию с Навальным
Мюнхенская конференция по безопасности
НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок"
Сотрудник полиции
Житель Кировской области порезал участковому шею бритвой
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
В центре Баку подъемный кран упал на жилое здание
В Баку один человек погиб при падении подъемного крана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния