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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576774901.html
Главы МИД Британии и Германии обсудили ситуацию с Навальным
Главы МИД Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас обсудили ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального и договорились выработать реакцию, РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:35
2020-09-04T14:43
госпитализация алексея навального
доминик рааб
александр лукашенко
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
белоруссия
берлин (город)
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 4 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Главы МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a> и <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> обсудили ситуацию вокруг российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и договорились выработать реакцию, сообщило британское внешнеполитическое ведомство.Телефонный разговор двух министров состоялся в четверг."Рааб и Маас согласились с тем, что использование "Новичка" было нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и поэтому вызывает обеспокоенность международного сообщества. Они договорились при участии ОЗХО обеспечить выполнение Россией ее международных обязательств. Глава МИД (Британии) четко заявил, что Великобритания стоит плечом к плечу с Германией в этом вопросе", - говорится в распространенном в пятницу заявлении британского МИД.Также министры обсудили ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, включая роль ОБСЕ в расследовании нарушений на выборах и нарушений прав человека. "Министры обсудили важность введения санкций для оказания международного давления на режим (Александра) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>", - говорится в заявлении.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. На этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576752374.html
https://ria.ru/20200904/kreml-1576770368.html
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москва
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госпитализация алексея навального, доминик рааб, александр лукашенко, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, белоруссия, берлин (город), в мире

Главы МИД Британии и Германии обсудили ситуацию с Навальным

13:35 04.09.2020 (обновлено: 14:43 04.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Алексей Навальный. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Главы МИД Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас обсудили ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального и договорились выработать реакцию, сообщило британское внешнеполитическое ведомство.
Телефонный разговор двух министров состоялся в четверг.
"Рааб и Маас согласились с тем, что использование "Новичка" было нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и поэтому вызывает обеспокоенность международного сообщества. Они договорились при участии ОЗХО обеспечить выполнение Россией ее международных обязательств. Глава МИД (Британии) четко заявил, что Великобритания стоит плечом к плечу с Германией в этом вопросе", - говорится в распространенном в пятницу заявлении британского МИД.
Также министры обсудили ситуацию в Белоруссии, включая роль ОБСЕ в расследовании нарушений на выборах и нарушений прав человека. "Министры обсудили важность введения санкций для оказания международного давления на режим (Александра) Лукашенко", - говорится в заявлении.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:29
Эксперт отверг версию об отравлении Навального "Новичком"
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. На этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:48
В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
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Госпитализация Алексея НавальногоДоминик РаабАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваБелоруссияБерлин (город)В мире
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