https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576773017.html

Германия приняла запрос от России по ситуации с Навальным

Запрос правовой помощи генпрокуратуры РФ по Навальному принят Германией, передан прокуратуре Берлина, заявила представительница минюста Германии Ариане Кайтель. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:15

2020-09-04T13:15

2020-09-04T14:22

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

германия

берлин (город)

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Запрос правовой помощи генпрокуратуры РФ по Навальному принят <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>, передан прокуратуре <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, заявила представительница минюста Германии Ариане Кайтель.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов."Российская генеральная прокуратура 27 августа обратилась с запросом правовой помощи к федеральному ведомству юстиции, правительство согласовало передачу запроса правовой помощи. Сегодня утром федеральное ведомство юстиции передало управлению юстиции Берлина для передачи генеральной прокуратуре Берлина", - сказала Кайтель на брифинге в пятницу.Она добавила, что минюст не комментирует содержание правой помощи.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576727998.html

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германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, берлин (город), происшествия