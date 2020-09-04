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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576773017.html
Германия приняла запрос от России по ситуации с Навальным
Запрос правовой помощи генпрокуратуры РФ по Навальному принят Германией, передан прокуратуре Берлина, заявила представительница минюста Германии Ариане Кайтель. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:15
2020-09-04T14:22
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
германия
берлин (город)
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Запрос правовой помощи генпрокуратуры РФ по Навальному принят <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>, передан прокуратуре <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, заявила представительница минюста Германии Ариане Кайтель.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов."Российская генеральная прокуратура 27 августа обратилась с запросом правовой помощи к федеральному ведомству юстиции, правительство согласовало передачу запроса правовой помощи. Сегодня утром федеральное ведомство юстиции передало управлению юстиции Берлина для передачи генеральной прокуратуре Берлина", - сказала Кайтель на брифинге в пятницу.Она добавила, что минюст не комментирует содержание правой помощи.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576727998.html
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германия
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, берлин (город), происшествия

Германия приняла запрос от России по ситуации с Навальным

13:15 04.09.2020 (обновлено: 14:22 04.09.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Запрос правовой помощи генпрокуратуры РФ по Навальному принят Германией, передан прокуратуре Берлина, заявила представительница минюста Германии Ариане Кайтель.
Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов.
"Российская генеральная прокуратура 27 августа обратилась с запросом правовой помощи к федеральному ведомству юстиции, правительство согласовало передачу запроса правовой помощи. Сегодня утром федеральное ведомство юстиции передало управлению юстиции Берлина для передачи генеральной прокуратуре Берлина", - сказала Кайтель на брифинге в пятницу.
Она добавила, что минюст не комментирует содержание правой помощи.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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2971002
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФГерманияБерлин (город)Происшествия
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