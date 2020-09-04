https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576752374.html

Эксперт отверг версию об отравлении Навального "Новичком"

Симптомы "отравления" Алексея Навального сходны с приступом панкреатита, но не похожи на применение боевого отравляющего вещества, заявил бывший член комиссии... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:29

2020-09-04T12:29

2020-09-04T12:29

алексей навальный

москва

омск

оон

сша

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Симптомы "отравления" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> сходны с приступом панкреатита, но не похожи на применение боевого отравляющего вещества, заявил бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> Игорь Никулин.По его словам, если даже это было отравление, то какое-то вещество могло быть упаковано в микрокапсулу, которая растворилась в желудке через условные 2-3 часа после того, как была проглочена. "Вот так это теоретически происходило, если вообще это событие имело место быть", - пояснил эксперт.Он отметил, что теоретически отравление было возможно, но тогда это было не боевое отравляющее вещество "Я для этой версии оснований не вижу. Ни симптоматика, ничего не сходится", - отметил <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Nikulin/" target="_blank" data-auto="true">Никулин</a>.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. Москва выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/frg-1576681472.html

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москва

омск

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, москва, омск, оон, сша, происшествия