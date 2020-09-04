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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576752374.html
Эксперт отверг версию об отравлении Навального "Новичком"
Симптомы "отравления" Алексея Навального сходны с приступом панкреатита, но не похожи на применение боевого отравляющего вещества, заявил бывший член комиссии... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:29
2020-09-04T12:29
алексей навальный
москва
омск
оон
сша
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Симптомы "отравления" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> сходны с приступом панкреатита, но не похожи на применение боевого отравляющего вещества, заявил бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> Игорь Никулин.По его словам, если даже это было отравление, то какое-то вещество могло быть упаковано в микрокапсулу, которая растворилась в желудке через условные 2-3 часа после того, как была проглочена. "Вот так это теоретически происходило, если вообще это событие имело место быть", - пояснил эксперт.Он отметил, что теоретически отравление было возможно, но тогда это было не боевое отравляющее вещество "Я для этой версии оснований не вижу. Ни симптоматика, ничего не сходится", - отметил <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Nikulin/" target="_blank" data-auto="true">Никулин</a>.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/frg-1576681472.html
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сша
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алексей навальный, москва, омск, оон, сша, происшествия

Эксперт отверг версию об отравлении Навального "Новичком"

12:29 04.09.2020
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Симптомы "отравления" Алексея Навального сходны с приступом панкреатита, но не похожи на применение боевого отравляющего вещества, заявил бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин.

"Алексей, похоже, не очень здоровый человек - хотя бы потому, что он всегда с собой возит врача. Проблемы у него, видимо, существуют со здоровьем. Какие-то препараты он, видимо, принимает. Врачи поставили омские ему диагноз – у него был приступ панкреатита. А это как раз и вызывает сильные боли, которые похожи на те симптомы, которые мы видели. Симптомов применения боевого отравляющего вещества я, например, не увидел. Там совсем другие симптомы. Там должно быть сужение зрачков, светобоязнь, пена изо рта, судороги. Ничего такого не видно. Это должно было произойти в тот момент, когда он принимал вещество. Не может быть отложенного действия. Оно действует моментально. Это вещество прямого действия, если оно боевое", - сказал Никулин в эфире радио "Говорит Москва".

По его словам, если даже это было отравление, то какое-то вещество могло быть упаковано в микрокапсулу, которая растворилась в желудке через условные 2-3 часа после того, как была проглочена. "Вот так это теоретически происходило, если вообще это событие имело место быть", - пояснил эксперт.
Он отметил, что теоретически отравление было возможно, но тогда это было не боевое отравляющее вещество "Я для этой версии оснований не вижу. Ни симптоматика, ничего не сходится", - отметил Никулин.
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 19:47
"Семейства "Новичок" не существует": химик оценил заявления по Навальному
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
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