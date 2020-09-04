https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576728534.html

Российские спецслужбы анализируют заявление Лукашенко по Навальному

Спецслужбы РФ анализируют переданные накануне Минском данные о том, что заявления Берлина об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:10

2020-09-04T12:10

2020-09-04T12:12

госпитализация алексея навального

россия

михаил мишустин

александр лукашенко

алексей навальный

ангела меркель

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576677345_0:206:2947:1864_1400x0_80_0_0_6075838b9f78f2d712e67109c87d544a.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Спецслужбы РФ анализируют переданные накануне Минском данные о том, что заявления Берлина об отравлении блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> являются фальсификацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил российскому премьеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам."В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах. Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, поэтому пока никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии", - сказал Песков журналистам.По его словам, материалы были переданы в четверг. "Вчера Лукашенко (Александр) сказал, что они будут переданы в ФСБ", - отметил Песков."Собственно, это функция любой спецслужбы. Еще раз повторяю, я затрудняюсь что-то сказать по содержанию", - добавил Песков.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.В четверг Песков сообщил, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576727998.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576728249.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576728118.html

Damir Aliev поражаюсь терпению Мишустина. как он сдержался и не заржал аки конь от того сказочного бреда что нес Лука 34

Анатолий Андрианов Лука изо всех сил старается лизнуть ВВП в зад 29

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, михаил мишустин, александр лукашенко, алексей навальный, ангела меркель, в мире