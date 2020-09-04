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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576728534.html
Российские спецслужбы анализируют заявление Лукашенко по Навальному
Спецслужбы РФ анализируют переданные накануне Минском данные о том, что заявления Берлина об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:10
2020-09-04T12:12
госпитализация алексея навального
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
алексей навальный
ангела меркель
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Спецслужбы РФ анализируют переданные накануне Минском данные о том, что заявления Берлина об отравлении блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> являются фальсификацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил российскому премьеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам."В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах. Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, поэтому пока никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии", - сказал Песков журналистам.По его словам, материалы были переданы в четверг. "Вчера Лукашенко (Александр) сказал, что они будут переданы в ФСБ", - отметил Песков."Собственно, это функция любой спецслужбы. Еще раз повторяю, я затрудняюсь что-то сказать по содержанию", - добавил Песков.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.В четверг Песков сообщил, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576727998.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576728249.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576728118.html
поражаюсь терпению Мишустина. как он сдержался и не заржал аки конь от того сказочного бреда что нес Лука
34
Лука изо всех сил старается лизнуть ВВП в зад
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5
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госпитализация алексея навального, россия, михаил мишустин, александр лукашенко, алексей навальный, ангела меркель, в мире

Российские спецслужбы анализируют заявление Лукашенко по Навальному

12:10 04.09.2020 (обновлено: 12:12 04.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Спецслужбы РФ анализируют переданные накануне Минском данные о том, что заявления Берлина об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.
Транспортировка Алексея Навального из омской больницы в Германию - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:03
Омский врач рассказал об отсутствии токсикантов в организме Навального
"В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах. Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, поэтому пока никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии", - сказал Песков журналистам.
По его словам, материалы были переданы в четверг. "Вчера Лукашенко (Александр) сказал, что они будут переданы в ФСБ", - отметил Песков.
"Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документов. Безусловно", - ответил Песков на вопрос журналиста, планирует ли президент России Владимир Путин лично ознакомиться с данными Минска по фальсификации.
"Собственно, это функция любой спецслужбы. Еще раз повторяю, я затрудняюсь что-то сказать по содержанию", - добавил Песков.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:04
В Кремле заявили, что ничего не скрывали по ситуации с Навальным
В четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Здание посольства России в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:03
Посол России ответил на обвинения в адрес России в ситуации с Навальным
6891015
Обсудить 5
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйАнгела МеркельВ мире
Популярные комментарии
поражаюсь терпению Мишустина. как он сдержался и не заржал аки конь от того сказочного бреда что нес Лука
4 сентября, 12:11
Damir AlievDamir Aliev
6110026
Лука изо всех сил старается лизнуть ВВП в зад
4 сентября, 12:12
Анатолий АндриановАнатолий Андрианов
4301021
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