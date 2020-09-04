https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576728249.html
В Кремле заявили, что ничего не скрывали по ситуации с Навальным
Москва с первых дней ничего не скрывала по ситуации с блогером Алексеем Навальным, российские врачи давали информацию больше и чаще немецких коллег, заявил... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:04
2020-09-04T12:04
2020-09-04T12:35
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
москва
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> с первых дней ничего не скрывала по ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, российские врачи давали информацию больше и чаще немецких коллег, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Справедливости ради нужно все-таки обратить внимание всех, что из омской больницы предоставлялась гораздо больше и гораздо чаще информация о состоянии здоровья больного, чем, например, это делается сейчас из берлинской больницы. Это, опять, абсолютно голая констатация", - продолжил представитель Кремля.По его словам, российские врачи "вели себя гораздо более транспарентно в отношении информирования и журналистов, и всех заинтересованных, чем это делают берлинские коллеги, - это тоже абсолютно голая констатация".Москва в ситуации с Алексеем Навальным опирается на факты, добавил Песков.Кремль также рассчитывает на диалог с германскими коллегами и получение информации по веществу, которое якобы обнаружили у Алексея Навального, это поможет проводимой сейчас МВД России доследственной проверке обстоятельств дела, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас мы с вами знаем по заявлению официальных представителей, в том числе и канцлера <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, о том, что немецким специалистам удалось установить некое отравляющее вещество. В данном случае здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами и рассчитываем на то, что в ходе этого диалога мы получим информацию о том, что это за вещество. Безусловно, это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас наши специалисты из МВД", - сообщил Песков журналистам в пятницу, напомнив, что они сейчас проводят доследственную проверку.По словам пресс-секретаря президента РФ, в ситуации с Навальным Москва предпочитает быть "последовательной и осторожной в акцентировании тех или иных версий произошедшего с берлинским пациентом"."Самые разные версии, в том числе и версия отравления рассматривалась с первых дней, когда больной был на излечении в реанимации в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. По версии наших врачей и наших специалистов, эта версия (отравление) не подтвердилась, рассматривались другие врачебные версии", - сказал Песков.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726965.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
2
москва
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, москва, германия, происшествия
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Москва
с первых дней ничего не скрывала по ситуации с блогером Алексеем Навальным
, российские врачи давали информацию больше и чаще немецких коллег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Факты мы не скрываем, они всем хорошо известны, мы о них рассказывали, всем нашим партнерам и нашим визави они прекрасно известны, с первых дней информация предоставлялась", - заявил Песков журналистам в пятницу.
"Справедливости ради нужно все-таки обратить внимание всех, что из омской больницы предоставлялась гораздо больше и гораздо чаще информация о состоянии здоровья больного, чем, например, это делается сейчас из берлинской больницы. Это, опять, абсолютно голая констатация", - продолжил представитель Кремля.
По его словам, российские врачи "вели себя гораздо более транспарентно в отношении информирования и журналистов, и всех заинтересованных, чем это делают берлинские коллеги, - это тоже абсолютно голая констатация".
Москва в ситуации с Алексеем Навальным опирается на факты, добавил Песков.
"Мы в этой ситуации сами опираемся на факты, действуем последовательно и осторожно и всех остальных тоже призываем опираться на факты", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Кремль также рассчитывает на диалог с германскими коллегами и получение информации по веществу, которое якобы обнаружили у Алексея Навального, это поможет проводимой сейчас МВД России доследственной проверке обстоятельств дела, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас мы с вами знаем по заявлению официальных представителей, в том числе и канцлера ФРГ
, о том, что немецким специалистам удалось установить некое отравляющее вещество. В данном случае здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами и рассчитываем на то, что в ходе этого диалога мы получим информацию о том, что это за вещество. Безусловно, это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас наши специалисты из МВД", - сообщил Песков журналистам в пятницу, напомнив, что они сейчас проводят доследственную проверку.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в ситуации с Навальным Москва предпочитает быть "последовательной и осторожной в акцентировании тех или иных версий произошедшего с берлинским пациентом".
"Самые разные версии, в том числе и версия отравления рассматривалась с первых дней, когда больной был на излечении в реанимации в Омске
. По версии наших врачей и наших специалистов, эта версия (отравление) не подтвердилась, рассматривались другие врачебные версии", - сказал Песков.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. Москва выступает за тщательное расследование случившегося.