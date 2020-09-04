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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576728118.html
Посол России ответил на обвинения в адрес России в ситуации с Навальным
Утверждения о том, что Россия каким-то образом причастна к ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, абсолютно неуместны, заявил телеканалу ZDF в четверг... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:03
2020-09-04T12:03
посольство россии в германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Утверждения о том, что Россия каким-то образом причастна к ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, абсолютно неуместны, заявил телеканалу <a href="https://www.zdf.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZDF</a> в четверг посол РФ в Германии <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev" target="_blank">Сергей Нечаев</a>.Посол призвал до прояснения ситуации "воздерживаться от предварительных оценок и полагаться только на факты" в деле Навального, приводит ZDF цитату Нечаева на своём сайте. Обвинения в адрес России, что она "каким-то образом вовлечена в этот инцидент", по словам посла, "абсолютно неуместны".Российские ведомства уже инициировали "все необходимые проверки" по делу, заявил посол.Двадцатого августа <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>, и на этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html
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германия
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посольство россии в германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, происшествия

Посол России ответил на обвинения в адрес России в ситуации с Навальным

12:03 04.09.2020
2884
© РИА Новости / Виталий СавельевЗдание посольства России в Берлине
Здание посольства России в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Виталий Савельев
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Утверждения о том, что Россия каким-то образом причастна к ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, абсолютно неуместны, заявил телеканалу ZDF в четверг посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
Посол призвал до прояснения ситуации "воздерживаться от предварительных оценок и полагаться только на факты" в деле Навального, приводит ZDF цитату Нечаева на своём сайте. Обвинения в адрес России, что она "каким-то образом вовлечена в этот инцидент", по словам посла, "абсолютно неуместны".
Российские ведомства уже инициировали "все необходимые проверки" по делу, заявил посол.
Двадцатого августа Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, и на этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Посольство России в ГерманииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияПроисшествия
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