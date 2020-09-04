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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576727998.html
Омский врач рассказал об отсутствии токсикантов в организме Навального
Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:03
2020-09-04T17:27
госпитализация алексея навального
алексей навальный
москва
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>ОМСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Омские врачи не нашли у <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексея Навального</a></u> повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было. Об этом заявил главный токсиколог <u><a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/">Омской области</a></u> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.По его мнению, состояние Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце."Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением", - считает врач.Он добавил, что произошедшее мог спровоцировать и температурный фактор. "То есть длительное пребывание на солнце, предположим, или наоборот, в переохлаждении", - пояснил он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете при возвращении в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>. Омские врачи после обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – не ясно, однако ядов в крови и моче Навального найдено не было.Позднее пациента перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, на этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В Кремле заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726373.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726309.html
В то время когда немецкие специалисты заявляют об обнаружении агента, вызвавшего отравление и последующее состояние пациента заявлять о версии с диетой, алкоголем и прочей бредятиной выглядит глупо и непрофессионально.
49
а с чего вы взяли что он здоровый? Вы его данные углубленного медосмотра видели?
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москва
омск
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), происшествия

Омский врач рассказал об отсутствии токсикантов в организме Навального

12:03 04.09.2020 (обновлено: 17:27 04.09.2020)
22558
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТранспортировка Алексея Навального из омской больницы в Германию
Транспортировка Алексея Навального из омской больницы в Германию - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 4 сен - РИА Новости. Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Мы две ситуации оценили - то, что могло зайти в организм и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.

По его мнению, состояние Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце.
"Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением", - считает врач.
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 11:30
Врачи уменьшили глубину комы Навального за время его пребывания в Омске
Он добавил, что произошедшее мог спровоцировать и температурный фактор. "То есть длительное пребывание на солнце, предположим, или наоборот, в переохлаждении", - пояснил он.
"Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", - уточнил токсиколог.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете при возвращении в Москву из Томска. Омские врачи после обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – не ясно, однако ядов в крови и моче Навального найдено не было.
Позднее пациента перевезли самолетом в Германию, на этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМоскваОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
В то время когда немецкие специалисты заявляют об обнаружении агента, вызвавшего отравление и последующее состояние пациента заявлять о версии с диетой, алкоголем и прочей бредятиной выглядит глупо и непрофессионально.
4 сентября, 12:42
Алексей ВеселинАлексей Веселин
30010018
а с чего вы взяли что он здоровый? Вы его данные углубленного медосмотра видели?
4 сентября, 12:26
О Ольга Занкова
19010020
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