https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576727998.html

Омский врач рассказал об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:03

2020-09-04T12:03

2020-09-04T17:27

госпитализация алексея навального

алексей навальный

москва

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>ОМСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Омские врачи не нашли у <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексея Навального</a></u> повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было. Об этом заявил главный токсиколог <u><a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/">Омской области</a></u> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.По его мнению, состояние Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце."Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением", - считает врач.Он добавил, что произошедшее мог спровоцировать и температурный фактор. "То есть длительное пребывание на солнце, предположим, или наоборот, в переохлаждении", - пояснил он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете при возвращении в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>. Омские врачи после обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – не ясно, однако ядов в крови и моче Навального найдено не было.Позднее пациента перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, на этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В Кремле заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726373.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726309.html

Алексей Веселин В то время когда немецкие специалисты заявляют об обнаружении агента, вызвавшего отравление и последующее состояние пациента заявлять о версии с диетой, алкоголем и прочей бредятиной выглядит глупо и непрофессионально. 49

Ольга Занкова а с чего вы взяли что он здоровый? Вы его данные углубленного медосмотра видели? 40

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), происшествия