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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726965.html
"Органы не повреждены". Почему врачи не верят в отравление Навального
Почки, легкие и печень Алексея Навального не были повреждены, это значит, что никаких токсикантов в его организме не было, заявил главный токсиколог Омской... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:41
2020-09-04T12:19
госпитализация алексея навального
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Почки, легкие и печень <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не были повреждены, это значит, что никаких токсикантов в его организме не было, заявил главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."В пользу, опять же, заболевания, могу сказать, что любой токсикант, и это однозначно, любой токсиколог вам скажет, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след. В данном случае клиническом в течение всего времени пребывания ни почки, ни легкие, ни печень не были повреждены", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.Сабаев уточнил, что повреждений не было при поступлении Навального в клинику и на протяжении всего периода его пребывания там."Мы две ситуации оценили - то, что могло зайти в организм и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи", - заключил Сабаев.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
всем понятно, что немцы врут. Это было очевидно, что нельзя было отпускать, уже по тому как по хамски требовала это сделать жена было понятно, что хорошим это не кончится
72
почему чела находящегося под подпиской о невыезде вывезли в другую (враждебную) страну? кто-то ответит за это? мало ли что жена и Ярмыш с Соболем истерили в соцсетях. Россия таким образом признала что доктор Менгеле из Заксенхаузена лучше наших медиков из Склифа, Бурденко и Пирогова! удар по престижу российских врачей - это раз! нарушение закона - это два! три бабенки устроили истерику в соцсетях - и этого оказалось достаточно. ПОЗОР
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омск
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Главный токсиколог Омской области: "Никаких токсикантов в организме пациента не было"
Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев в интервью Ruptly заявил, что в организме Алексея Навального "не было никаких токсикантов". "Любой токсикант, и это любой токсиколог скажет, проходя через наши естественные органы детоксикации (а это печень, легкие и почки), оставит след. В данном случае клиническом в течение всего времени пребывания ни почки, ни легкие, ни печень не были ни в раннем периоде, ни в отсроченном периоде [поражены]. Отсюда можно сказать, что никаких токсикантов в организме пациента не было", - пояснил Сабаев в пятницу в Омске.
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, омск, происшествия

"Органы не повреждены". Почему врачи не верят в отравление Навального

11:41 04.09.2020 (обновлено: 12:19 04.09.2020)
21030
ОМСК, 4 сен - РИА Новости. Почки, легкие и печень Алексея Навального не были повреждены, это значит, что никаких токсикантов в его организме не было, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
"В пользу, опять же, заболевания, могу сказать, что любой токсикант, и это однозначно, любой токсиколог вам скажет, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след. В данном случае клиническом в течение всего времени пребывания ни почки, ни легкие, ни печень не были повреждены", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.
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21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Сабаев уточнил, что повреждений не было при поступлении Навального в клинику и на протяжении всего периода его пребывания там.
"Отсюда можно сказать, что никаких токсикантов в организме пациента не было", - пояснил Сабаев.
"Мы две ситуации оценили - то, что могло зайти в организм и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи", - заключил Сабаев.
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Обсудить 10
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйОмскПроисшествия
Популярные комментарии
всем понятно, что немцы врут. Это было очевидно, что нельзя было отпускать, уже по тому как по хамски требовала это сделать жена было понятно, что хорошим это не кончится
4 сентября, 11:48
О Ольга Занкова
32000040
почему чела находящегося под подпиской о невыезде вывезли в другую (враждебную) страну? кто-то ответит за это? мало ли что жена и Ярмыш с Соболем истерили в соцсетях. Россия таким образом признала что доктор Менгеле из Заксенхаузена лучше наших медиков из Склифа, Бурденко и Пирогова! удар по престижу российских врачей - это раз! нарушение закона - это два! три бабенки устроили истерику в соцсетях - и этого оказалось достаточно. ПОЗОР
4 сентября, 12:07
Damir AlievDamir Aliev
1900006
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