https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726965.html
"Органы не повреждены". Почему врачи не верят в отравление Навального
Почки, легкие и печень Алексея Навального не были повреждены, это значит, что никаких токсикантов в его организме не было, заявил главный токсиколог Омской... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:41
2020-09-04T11:41
2020-09-04T12:19
госпитализация алексея навального
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Почки, легкие и печень <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не были повреждены, это значит, что никаких токсикантов в его организме не было, заявил главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."В пользу, опять же, заболевания, могу сказать, что любой токсикант, и это однозначно, любой токсиколог вам скажет, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след. В данном случае клиническом в течение всего времени пребывания ни почки, ни легкие, ни печень не были повреждены", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.Сабаев уточнил, что повреждений не было при поступлении Навального в клинику и на протяжении всего периода его пребывания там."Мы две ситуации оценили - то, что могло зайти в организм и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи", - заключил Сабаев.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Ольга Занкова
всем понятно, что немцы врут. Это было очевидно, что нельзя было отпускать, уже по тому как по хамски требовала это сделать жена было понятно, что хорошим это не кончится
72
Damir Aliev
почему чела находящегося под подпиской о невыезде вывезли в другую (враждебную) страну? кто-то ответит за это? мало ли что жена и Ярмыш с Соболем истерили в соцсетях. Россия таким образом признала что доктор Менгеле из Заксенхаузена лучше наших медиков из Склифа, Бурденко и Пирогова! удар по престижу российских врачей - это раз! нарушение закона - это два! три бабенки устроили истерику в соцсетях - и этого оказалось достаточно. ПОЗОР
25
10
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Главный токсиколог Омской области: "Никаких токсикантов в организме пациента не было"
Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев в интервью Ruptly заявил, что в организме Алексея Навального "не было никаких токсикантов". "Любой токсикант, и это любой токсиколог скажет, проходя через наши естественные органы детоксикации (а это печень, легкие и почки), оставит след. В данном случае клиническом в течение всего времени пребывания ни почки, ни легкие, ни печень не были ни в раннем периоде, ни в отсроченном периоде [поражены]. Отсюда можно сказать, что никаких токсикантов в организме пациента не было", - пояснил Сабаев в пятницу в Омске.
2020-09-04T11:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, омск, происшествия