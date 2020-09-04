https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726965.html

"Органы не повреждены". Почему врачи не верят в отравление Навального

Почки, легкие и печень Алексея Навального не были повреждены, это значит, что никаких токсикантов в его организме не было, заявил главный токсиколог Омской... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:41

2020-09-04T11:41

2020-09-04T12:19

госпитализация алексея навального

алексей навальный

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576728670_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b34666f6656fd5d5911306c6ff7612a0.jpg

<strong>ОМСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Почки, легкие и печень <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не были повреждены, это значит, что никаких токсикантов в его организме не было, заявил главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."В пользу, опять же, заболевания, могу сказать, что любой токсикант, и это однозначно, любой токсиколог вам скажет, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след. В данном случае клиническом в течение всего времени пребывания ни почки, ни легкие, ни печень не были повреждены", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.Сабаев уточнил, что повреждений не было при поступлении Навального в клинику и на протяжении всего периода его пребывания там."Мы две ситуации оценили - то, что могло зайти в организм и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи", - заключил Сабаев.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

Ольга Занкова всем понятно, что немцы врут. Это было очевидно, что нельзя было отпускать, уже по тому как по хамски требовала это сделать жена было понятно, что хорошим это не кончится 72

Damir Aliev почему чела находящегося под подпиской о невыезде вывезли в другую (враждебную) страну? кто-то ответит за это? мало ли что жена и Ярмыш с Соболем истерили в соцсетях. Россия таким образом признала что доктор Менгеле из Заксенхаузена лучше наших медиков из Склифа, Бурденко и Пирогова! удар по престижу российских врачей - это раз! нарушение закона - это два! три бабенки устроили истерику в соцсетях - и этого оказалось достаточно. ПОЗОР 25

10

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Главный токсиколог Омской области: "Никаких токсикантов в организме пациента не было" Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев в интервью Ruptly заявил, что в организме Алексея Навального "не было никаких токсикантов". "Любой токсикант, и это любой токсиколог скажет, проходя через наши естественные органы детоксикации (а это печень, легкие и почки), оставит след. В данном случае клиническом в течение всего времени пребывания ни почки, ни легкие, ни печень не были ни в раннем периоде, ни в отсроченном периоде [поражены]. Отсюда можно сказать, что никаких токсикантов в организме пациента не было", - пояснил Сабаев в пятницу в Омске. 2020-09-04T11:41 true PT0M31S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, омск, происшествия