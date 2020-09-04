https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726373.html

Врачи уменьшили глубину комы Навального за время его пребывания в Омске

За время пребывания блогера Алексея Навального в омской клинике удалось уменьшить глубину его комы и привести углеводный обмен практически в норму, рассказал... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:30

2020-09-04T11:30

2020-09-04T11:32

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> За время пребывания блогера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> в омской клинике удалось уменьшить глубину его комы и привести углеводный обмен практически в норму, рассказал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."За 44 часа пребывания пациента в нашей клинике нам удалось сделать многое. Кроме того, что проведена расширенная диагностика и несколько консилиумов, в клиническом плане нам удалось ввести углеводный обмен, в частности уровень сахара, в практически нормальный диапазон. Нам удалось купировать проявления ацидоза, то есть накопления кислых продуктов обмена веществ. Практически вышли из этого ацидоза. Мы вышли из лактата ацизода, то есть, накопление молочной кислоты прекратилось", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.Двадцатого августа Навального госпитализировали в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, и на этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576720988.html

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, омск, происшествия