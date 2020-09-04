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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726309.html
Омские медики не получают из Германии данных о состоянии Навального
Омские медики в настоящее время не получают никаких данных о состоянии Алексея Навального от клиники в Германии, рассказал главный токсиколог Омской области и... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:30
2020-09-04T11:30
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Омские медики в настоящее время не получают никаких данных о состоянии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> от клиники в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, рассказал главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."В дальнейшем мы, понятное дело, следить не могли за ситуацией. Информация от немецких врачей, по крайней мере, ко мне не поступала - какова глубина комы, какие нарушения, как углеводный обмен поставлен в настоящее время. Мы этой информацией не владеем", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. На этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
И не получат. Никто Навального лечить не собирается. Он живым уже никому не нужен. Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить.
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германия
омск
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, омск, происшествия

Омские медики не получают из Германии данных о состоянии Навального

11:30 04.09.2020
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваКлиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
ОМСК, 4 сен - РИА Новости. Омские медики в настоящее время не получают никаких данных о состоянии Алексея Навального от клиники в Германии, рассказал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
"В дальнейшем мы, понятное дело, следить не могли за ситуацией. Информация от немецких врачей, по крайней мере, ко мне не поступала - какова глубина комы, какие нарушения, как углеводный обмен поставлен в настоящее время. Мы этой информацией не владеем", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. На этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Обсудить 9
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияОмскПроисшествия
Популярные комментарии
И не получат. Никто Навального лечить не собирается. Он живым уже никому не нужен. Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить.
4 сентября, 11:34
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
700003
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