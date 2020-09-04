https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726309.html

Омские медики не получают из Германии данных о состоянии Навального

Омские медики в настоящее время не получают никаких данных о состоянии Алексея Навального от клиники в Германии, рассказал главный токсиколог Омской области и... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:30

2020-09-04T11:30

2020-09-04T11:30

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Омские медики в настоящее время не получают никаких данных о состоянии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> от клиники в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, рассказал главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."В дальнейшем мы, понятное дело, следить не могли за ситуацией. Информация от немецких врачей, по крайней мере, ко мне не поступала - какова глубина комы, какие нарушения, как углеводный обмен поставлен в настоящее время. Мы этой информацией не владеем", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. На этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Егор Панкратов И не получат. Никто Навального лечить не собирается. Он живым уже никому не нужен. Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить. 10

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германия

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, омск, происшествия