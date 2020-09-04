https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576725790.html

Врач рассказал, что могло спровоцировать состояние Навального

Состояние Алексея Навального могло быть спровоцировано или диетами, или алкоголем, или стрессом и переутомлением, или даже температурным фактором, то есть... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:23

2020-09-04T11:23

2020-09-04T11:50

омск

госпитализация алексея навального

алексей навальный

омская область

происшествия

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<strong>ОМСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могло быть спровоцировано или диетами, или алкоголем, или стрессом и переутомлением, или даже температурным фактором, то есть длительным пребыванием на солнце, рассказал главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", - уточнил он.Лечение при отравлении веществами типа "Новичок" существенно отличается от терапии при диагнозе "нарушение обмена веществ", поставленном Алексею Навальному в больнице в Омске, сообщил завотделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.Врач отметил, что он и его коллеги в Омске наблюдали у Навального "нарушение метаболизма, выраженный метаболический дисбаланс". По словам специалиста, случаи нахождения человека с нарушением обмена веществ в коме – не редкость, и история Навального не была уникальной в клиническом плане.Он подчеркнул, что, когда Навальный находился в омской клинике, врачи не наблюдали у него тяжелого холинэргического синдрома и, на основе данных химико-токсикологического исследования, которое исключило наличие фосфорорганических соединений… "на основании этого мы пришли к выводу, что данных об остром отравлении химической этиологии все-таки нет".

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676534.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html

nnn uuu В РФ всё продолжали фантазировать, что же такое случилось?, когда немцы уже давно ответили на этот вопрос. 26

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омск

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, госпитализация алексея навального, алексей навальный, омская область, происшествия