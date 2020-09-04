Врач рассказал, что могло спровоцировать состояние Навального
11:23 04.09.2020 (обновлено: 11:50 04.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный
ОМСК, 4 сен - РИА Новости. Состояние Алексея Навального могло быть спровоцировано или диетами, или алкоголем, или стрессом и переутомлением, или даже температурным фактором, то есть длительным пребыванием на солнце, рассказал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
"Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением. Она даже могла спровоцироваться температурным фактором - то есть длительное пребывание на солнце, предположим, или наоборот, в переохлаждении", - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.
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"Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", - уточнил он.
Лечение при отравлении веществами типа "Новичок" существенно отличается от терапии при диагнозе "нарушение обмена веществ", поставленном Алексею Навальному в больнице в Омске, сообщил завотделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
"Лечение существенно отличается. Ну, во-первых, при лечении пациента с отравлением фосфорорганическими соединениями необходимы методы детоксикации. Иногда даже экстракорпоральной детоксикации. При лечении метаболических нарушений больше акцент делается на коррекцию водно-электролитного состава, углеводного состава, ферментов в крови. Это принципиально разные патологические процессы", - сказал врач, слова которого приводит минздрав Омской области.
Врач отметил, что он и его коллеги в Омске наблюдали у Навального "нарушение метаболизма, выраженный метаболический дисбаланс". По словам специалиста, случаи нахождения человека с нарушением обмена веществ в коме – не редкость, и история Навального не была уникальной в клиническом плане.
"Мне сложно сказать о программах лечения немецких специалистов, поскольку я не владею документацией и никакой информацией по этому поводу. Одно могу сказать, что терапия отравления фосфорорганическими соединениями, к чему собственно говоря и относится "Новичок", это достаточно тяжелое отравление с достаточно высоким риском летального исхода, требующее специального лечения, специальной антидотной терапии в очень больших количествах", - сказал Сабаев.
Он подчеркнул, что, когда Навальный находился в омской клинике, врачи не наблюдали у него тяжелого холинэргического синдрома и, на основе данных химико-токсикологического исследования, которое исключило наличие фосфорорганических соединений… "на основании этого мы пришли к выводу, что данных об остром отравлении химической этиологии все-таки нет".