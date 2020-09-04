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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576724577.html
Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой
У Алексея Навального были проблемы с питанием и пищеварением еще за пять-семь дней до госпитализации, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:05
2020-09-04T12:17
омская область
госпитализация алексея навального
алексей навальный
общество
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<strong>ОМСК, 4 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> были проблемы с питанием и пищеварением еще за пять-семь дней до госпитализации, заявил главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.По мнению врача, лабораторный комплекс нарушения обмена веществ начал формироваться у основателя Фонда борьбы с коррупцией* накануне. Медики оценили глубину изменений и нарушения метаболического статуса."Сам формат нарушения метаболического статуса превалировал над углеводным обменом. Это высокий уровень сахара в крови, высокий уровень диастазы в моче, высокий уровень амилазы в сыворотке крови, высокий уровень молочной кислоты. Эти параметры никаким образом с "Новичком" не связаны и ничего общего с ним не имеют, — добавил Сабаев, подчеркнув, что почки, легкие и печень пациента не были повреждены. Следовательно, каких-либо токсикантов в его организме не содержалось.Специалист предположил, что спровоцировать ухудшение состояния могла не только диета, но и "алкогольные эксцессы, о которых мы не знаем", а также банальное отсутствие завтрака, стресс, переутомление, длительное пребывание на солнце либо, наоборот, переохлаждение."За 44 часа пребывания пациента в нашей клинике нам удалось сделать многое. &lt;...&gt; Нам удалось ввести углеводный обмен, в частности уровень сахара, в практически нормальный диапазон, &lt;...&gt; купировать проявления ацидоза, то есть накопления кислых продуктов обмена веществ. &lt;...&gt; У нас улучшилось у пациента сознание с пяти баллов по шкале комы Глазго до девяти. То есть, глубина комы у нас уменьшилась. К моменту отправки пациента в аэропорт глубина комы была 9 баллов. Что свидетельствует о том, что неврологические проявления в нашей клинике стали потихоньку уходить", — подытожил токсиколог.Госпитализация Алексея НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска.Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию поначалу тоже рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратура</a> направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов, однако ответа пока не получила.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576711162.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576680593.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576674710.html
Токсиколог Омской области по совместительству диетологом Навального работал? Откуда ему знать-то?
189
Откуда этот токсиколог Омской области знает про симптомы от отравления Новичком?! Где он раньше работал?
178
62
омская область
РИА Новости
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Новости
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омская область, госпитализация алексея навального, алексей навальный, общество

Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

11:05 04.09.2020 (обновлено: 12:17 04.09.2020)
48695
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
ОМСК, 4 сен — РИА Новости. У Алексея Навального были проблемы с питанием и пищеварением еще за пять-семь дней до госпитализации, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Данные анамнеза, то есть истории заболевания, со слов сопровождающих его лиц, указывали нам на то, что действительно существовали проблемы. <...> Пациент использовал в своей практике еще и какие-то диеты, что-то связанное с похудением, со снижением массы тела", — приводит слова Сабаева областной Минздрав.

По мнению врача, лабораторный комплекс нарушения обмена веществ начал формироваться у основателя Фонда борьбы с коррупцией* накануне. Медики оценили глубину изменений и нарушения метаболического статуса.
"Сам формат нарушения метаболического статуса превалировал над углеводным обменом. Это высокий уровень сахара в крови, высокий уровень диастазы в моче, высокий уровень амилазы в сыворотке крови, высокий уровень молочной кислоты. Эти параметры никаким образом с "Новичком" не связаны и ничего общего с ним не имеют, — добавил Сабаев, подчеркнув, что почки, легкие и печень пациента не были повреждены. Следовательно, каких-либо токсикантов в его организме не содержалось.
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Специалист предположил, что спровоцировать ухудшение состояния могла не только диета, но и "алкогольные эксцессы, о которых мы не знаем", а также банальное отсутствие завтрака, стресс, переутомление, длительное пребывание на солнце либо, наоборот, переохлаждение.
"За 44 часа пребывания пациента в нашей клинике нам удалось сделать многое. <...> Нам удалось ввести углеводный обмен, в частности уровень сахара, в практически нормальный диапазон, <...> купировать проявления ацидоза, то есть накопления кислых продуктов обмена веществ. <...> У нас улучшилось у пациента сознание с пяти баллов по шкале комы Глазго до девяти. То есть, глубина комы у нас уменьшилась. К моменту отправки пациента в аэропорт глубина комы была 9 баллов. Что свидетельствует о том, что неврологические проявления в нашей клинике стали потихоньку уходить", — подытожил токсиколог.

Госпитализация Алексея Навального

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании S7, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию поначалу тоже рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
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Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).
С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".
На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.
В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов, однако ответа пока не получила.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Омская областьГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйОбщество
Популярные комментарии
Токсиколог Омской области по совместительству диетологом Навального работал? Откуда ему знать-то?
4 сентября, 11:08
Станислав ПоповСтанислав Попов
693101115
Откуда этот токсиколог Омской области знает про симптомы от отравления Новичком?! Где он раньше работал?
4 сентября, 11:14
Pawel ZverevPawel Zverev
682101106
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