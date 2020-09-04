https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576720988.html
Суд признал законными действия СК по ситуации с Навальным
Басманный суд Москвы в пятницу отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* на действия СК РФ по ситуации с Алексеем Навальным, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:16
2020-09-04T10:16
2020-09-04T10:16
госпитализация алексея навального
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
москва
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в пятницу отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией (<a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>)* на действия СК РФ по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении жалобы отказать", - огласила решение судья Евгения Николаева.Разбирательство в суде началось после того, как юрист ФБК* Вячеслав Гимади подал в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. Следователь, однако, не стал уведомлять его о результатах проверки, и он обратился в суд.При этом на сегодняшнем заседании судья Евгения Николаева указала, что центральный аппарат СК РФ передал заявление ФБК* для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте.Юрист ФБК* на это выразил мнение, что центральный аппарат СК РФ должен был сам возбудить уголовное дело.Двадцатого августа Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, и на этой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576697766.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576696697.html
Константин Русский
Как говорится, "рука руку моет".
27
Николай Сергеев
меня вот интересует. а куда кружку с ядом деле и самолёт? всё так скрывают))
11
10
москва
омск
берлин (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, омск, берлин (город), происшествия