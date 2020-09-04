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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576718872.html
СК направил для проверки заявление о покушении на Навального
Следственный комитет поручил Западно-Сибирскому управлению на транспорте проверить заявление сторонников Алексея Навального о том, что на него совершили... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:39
2020-09-04T11:39
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> <u><a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет </a></u>поручил Западно-Сибирскому управлению на транспорте проверить заявление сторонников <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексея Навального</a> о том, что на него совершили покушение. Об этом сообщила судья Басманного суда <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u> Евгения Николаева.Разбирательство началось после того, как юрист Фонда борьбы с коррупцией* Вячеслав Гюмади подал в СК заявление "о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля". Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, и тогда Гамади обратился в суд с жалобой на действия ведомства. Однако на сегодняшнем заседании Басманный суд ее отклонил, передает корреспондент РИА Новости.При этом Гамади заявил, что центральный аппарат СК должен был сам возбудить уголовное дело, а не передавать на проверку в сибирское управление на транспорте. Госпитализация Алексея НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш утверждала, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркивала, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска.Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию поначалу тоже рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратура</a> направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов, однако ответа пока не получила.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576708632.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576687718.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576711162.html
Кто должен сдохнуть, так это соловьев. Такое как он не заслуживает жить. И рубль после него не обвалится, и санкций не будет.
176
вы не господь Бог и не вам решать. И еще - вот после вашей смерти ТОЧНО ничего не изменится.. ибо рядовой никому не известный...
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК направил для проверки заявление о покушении на Навального

09:39 04.09.2020 (обновлено: 11:39 04.09.2020)
33479
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Следственный комитет поручил Западно-Сибирскому управлению на транспорте проверить заявление сторонников Алексея Навального о том, что на него совершили покушение. Об этом сообщила судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева.
Разбирательство началось после того, как юрист Фонда борьбы с коррупцией* Вячеслав Гюмади подал в СК заявление "о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, и тогда Гамади обратился в суд с жалобой на действия ведомства. Однако на сегодняшнем заседании Басманный суд ее отклонил, передает корреспондент РИА Новости.
При этом Гамади заявил, что центральный аппарат СК должен был сам возбудить уголовное дело, а не передавать на проверку в сибирское управление на транспорте.

Госпитализация Алексея Навального

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш утверждала, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркивала, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании S7, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию поначалу тоже рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 15:45
Меркель не стала комментировать заявления Кремля по Навальному
Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).
С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".
На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.
В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов, однако ответа пока не получила.
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
6610352835
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Кто должен сдохнуть, так это соловьев. Такое как он не заслуживает жить. И рубль после него не обвалится, и санкций не будет.
4 сентября, 09:49
аантон
66630992
вы не господь Бог и не вам решать. И еще - вот после вашей смерти ТОЧНО ничего не изменится.. ибо рядовой никому не известный...
4 сентября, 09:50
О Ольга Занкова
73100025
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