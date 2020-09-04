https://ria.ru/20200904/naselenie-1576714318.html

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, но прогноз может ухудшиться из-за коронавируса, рассказал РИА Новости один из авторов... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T03:14

2020-09-04T03:14

2020-09-04T07:29

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Население <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России </a>к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, но прогноз может ухудшиться из-за коронавируса, рассказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата <a href="http://ria.ru/location_StateofWashington/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> профессор Али Мокдад.Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.Все дело в коэффициентеКак пояснил Мокдад, причина заключается в падении коэффициента рождаемости в России.Кроме того, исследователи учитывают уровень образования в стране: чем более образованны женщины, тем позже они рожают детей. Подобное поведение определяется карьерными устремлениями представительниц слабого пола не только в России, но и во всем мире, отметил Мокдад."В России мы это и видим сейчас. В России - рост образования, возможностей для трудоустройства, а рождаемость снизилась", - сказал он.По словам ученого, подобные выводы основаны не на отвлеченных данных - в работе над подготовкой доклада помогали и российские исследователи, а также Министерство здравоохранения. Это сотрудничество он назвал ценным для этой работы, хотя признал наличие разногласий."У нас есть разногласия по некоторым источникам данных, по тому, как обрабатывать данные. Но мы ученые, и мы в конечном итоге приходим к общему знаменателю. Русские знают о России больше нас и сообщают нам вещи, которых мы не знаем. Это сотрудничество прекрасно", - сказал Мокдад.Модель провереннаяПрофессор выразил уверенность в корректности примененной для прогнозирования модели. Сначала ее опробовали, взяв данные за 1950 год и построив прогноз на 2020 год. Такая проверка позволила понять, совпадают ли полученные данные с текущей ситуацией, и подтвердить жизнеспособность подхода."И мы знаем, что модель работает. Потом мы предсказываем будущее. То есть у нас есть мерило, чтобы быть уверенными, что мы делаем все правильно. Кроме того, мы обновляем это на регулярной основе с нашими новыми данными и можем подтвердить работоспособность модели. По состоянию на сегодня это лучший из имеющихся прогнозов", - заявил Мокдад.Другие модели прогнозирования численности населения, по его словам, есть у <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. Так, из доклада ООН по численности населения до 2100 года следует, что в России останется 100 миллионов человек уже через 58 лет. <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a> тоже прогнозирует уменьшение численности населения к 2036 году на девять миллионов человек."Мы считаем, что это корректная модель, потому что мы это уже видим в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, где рождаемость падает, население уменьшается. Мы уже видим это в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>", - сказал собеседник агентства.Коронавирус - шокМокдад признал, что модель выстроена из расчета текущей ситуации в мире, ее неизменности в обозримом будущем и была сформирована еще до пандемии коронавируса, которая, по словам ученого, внесет коррективы во все расчеты."Любое событие – национальное стихийное бедствие, война – меняет все эти оценки. Эти прогнозы основаны на предположении, что текущая ситуация останется неизменной, что не будет шоков. Коронавирус – это шок", - отметил ученый.Однако коронавирус не окажет значительного влияния на общую тенденцию в части рождаемости, потому что его жертвами по большей части становятся люди старшего поколения, у которых уже не будет детей, пояснил он."Коронавирус повлияет на экономику каждой страны, отсрочит предоставление медицинских услуг для многих людей, как, например, иммунизация, ведение беременности. Многие женщины сейчас не хотят беременеть, потому что они не могут попасть в больницу. Так что воздействие будет, но это будет эффект на один-два года, пока не будет получена вакцина", - добавил собеседник агентства.Эксперт выразил уверенность, что впоследствии все вернется в норму. В случае России, по его словам, последствия коронавируса могут еще сильнее сказаться на снижении численности населения, хотя влияние все равно будет незначительным.Нужны мигрантыВыводы исследования, как заявил Мокдад, указывают на то, что в России возникнет дефицит рабочей силы, что приведет к снижению производительности и экономических показателей.Подобным образом, напомнил он, поступила <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, которая по этой причине приняла миллион человек, в том числе беженцев из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.По словам Мокдада, исследователи в 2021 году обновят свои прогнозы с учетом пандемии.

https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576613991.html

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615140.html

https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576709563.html

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