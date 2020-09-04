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Житель Татарстана в магазине набросился с ножом на бывшую жену
Житель Заинска в пятницу днем в магазине напал с ножом на бывшую жену и нанес ей несколько ранений, женщина госпитализирована, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:33
2020-09-04T16:33
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Житель Заинска в пятницу днем в магазине напал с ножом на бывшую жену и нанес ей несколько ранений, женщина госпитализирована, сообщил журналистам старший помощник прокурора <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстана</a> Руслан Галиев.На видео с камеры наблюдения в магазине видно, что у кассы минимаркета стоит женщина. В какой-то момент в магазин входит взрослый мужчина, достаёт из внутреннего кармана куртки нож, наносит женщине около 10 сильных ударов, преимущественно по спине и рукам, после чего быстро покидает магазин."Сегодня в Заинске около 13 часов в магазине "Бристоль" мужчина напал на бывшую супругу и нанёс ей несколько ударов ножом. Ранения оказались не смертельными, потерпевшая жива. На место происшествия выехал прокурор Заинска Ринат Каримов", - сказал Галиев.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".Галиев отметил, что расследование дела взято прокуратурой на контроль. Он также уточнил, что потерпевшая 1976 года рождения госпитализирована, а подозреваемый 1973 года рождения ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством потерпевшей. В настоящее время мужчина объявлен в розыск.
https://ria.ru/20200904/shkola-1576771388.html
республика татарстан (татарстан)
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), происшествия

Житель Татарстана в магазине набросился с ножом на бывшую жену

16:33 04.09.2020
2557
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Житель Заинска в пятницу днем в магазине напал с ножом на бывшую жену и нанес ей несколько ранений, женщина госпитализирована, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
На видео с камеры наблюдения в магазине видно, что у кассы минимаркета стоит женщина. В какой-то момент в магазин входит взрослый мужчина, достаёт из внутреннего кармана куртки нож, наносит женщине около 10 сильных ударов, преимущественно по спине и рукам, после чего быстро покидает магазин.
"Сегодня в Заинске около 13 часов в магазине "Бристоль" мужчина напал на бывшую супругу и нанёс ей несколько ударов ножом. Ранения оказались не смертельными, потерпевшая жива. На место происшествия выехал прокурор Заинска Ринат Каримов", - сказал Галиев.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
Галиев отметил, что расследование дела взято прокуратурой на контроль. Он также уточнил, что потерпевшая 1976 года рождения госпитализирована, а подозреваемый 1973 года рождения ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством потерпевшей. В настоящее время мужчина объявлен в розыск.
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Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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