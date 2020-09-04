https://ria.ru/20200904/napadenie-1576788949.html

Житель Татарстана в магазине набросился с ножом на бывшую жену

Житель Заинска в пятницу днем в магазине напал с ножом на бывшую жену и нанес ей несколько ранений, женщина госпитализирована, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:33

2020-09-04T16:33

2020-09-04T16:33

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Житель Заинска в пятницу днем в магазине напал с ножом на бывшую жену и нанес ей несколько ранений, женщина госпитализирована, сообщил журналистам старший помощник прокурора <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстана</a> Руслан Галиев.На видео с камеры наблюдения в магазине видно, что у кассы минимаркета стоит женщина. В какой-то момент в магазин входит взрослый мужчина, достаёт из внутреннего кармана куртки нож, наносит женщине около 10 сильных ударов, преимущественно по спине и рукам, после чего быстро покидает магазин."Сегодня в Заинске около 13 часов в магазине "Бристоль" мужчина напал на бывшую супругу и нанёс ей несколько ударов ножом. Ранения оказались не смертельными, потерпевшая жива. На место происшествия выехал прокурор Заинска Ринат Каримов", - сказал Галиев.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".Галиев отметил, что расследование дела взято прокуратурой на контроль. Он также уточнил, что потерпевшая 1976 года рождения госпитализирована, а подозреваемый 1973 года рождения ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством потерпевшей. В настоящее время мужчина объявлен в розыск.

https://ria.ru/20200904/shkola-1576771388.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия