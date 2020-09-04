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Житель Сочи ответит в суде за скупку государственных наград
Суд в Сочи рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в скупке ценных государственных наград, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:53
2020-09-04T11:53
сочи
краснодарский край
происшествия
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<strong>СОЧИ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в скупке ценных государственных наград, сообщает ГУ МВД России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России в Адлерском районе Сочи в отделении связи задержали 57-летнего местного жителя при получении им бандероли с шестью государственными наградами времен Великой Отечественной войны.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград".
https://ria.ru/20200903/voyna-1576676877.html
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сочи
краснодарский край
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сочи, краснодарский край, происшествия

Житель Сочи ответит в суде за скупку государственных наград

11:53 04.09.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Суд в Сочи рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в скупке ценных государственных наград, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России в Адлерском районе Сочи в отделении связи задержали 57-летнего местного жителя при получении им бандероли с шестью государственными наградами времен Великой Отечественной войны.
"Согласно заключению эксперта, изъятые медали "За Отвагу" подлинные, относятся к категории государственных наград СССР и имеют историческую ценность. Их продажа запрещена российским законодательством. Установлено, что медали скупщик заказал на одном из сайтов в сети интернет", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград".
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде ареста на срок до трех месяцев", - говорится в сообщении.
Кремль - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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СочиКраснодарский крайПроисшествия
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