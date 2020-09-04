Житель Сочи ответит в суде за скупку государственных наград
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Суд в Сочи рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в скупке ценных государственных наград, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России в Адлерском районе Сочи в отделении связи задержали 57-летнего местного жителя при получении им бандероли с шестью государственными наградами времен Великой Отечественной войны.
"Согласно заключению эксперта, изъятые медали "За Отвагу" подлинные, относятся к категории государственных наград СССР и имеют историческую ценность. Их продажа запрещена российским законодательством. Установлено, что медали скупщик заказал на одном из сайтов в сети интернет", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград".
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде ареста на срок до трех месяцев", - говорится в сообщении.