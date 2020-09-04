https://ria.ru/20200904/nagrady-1576727568.html

Житель Сочи ответит в суде за скупку государственных наград

Суд в Сочи рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в скупке ценных государственных наград, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:53

2020-09-04T11:53

2020-09-04T11:53

сочи

краснодарский край

происшествия

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<strong>СОЧИ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в скупке ценных государственных наград, сообщает ГУ МВД России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России в Адлерском районе Сочи в отделении связи задержали 57-летнего местного жителя при получении им бандероли с шестью государственными наградами времен Великой Отечественной войны.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград".

https://ria.ru/20200903/voyna-1576676877.html

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сочи

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, происшествия