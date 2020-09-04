https://ria.ru/20200904/nadbavki-1576777503.html

СК предложил назначить надбавки заслуженным следователям

Следственный комитет РФ прелагает назначить ежемесячные надбавки в размере 5-10% от должностного оклада заслуженным сотрудникам следственного комитета и... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:09

2020-09-04T14:09

2020-09-04T14:09

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет РФ</a> прелагает назначить ежемесячные надбавки в размере 5-10% от должностного оклада заслуженным сотрудникам следственного комитета и прокуратуры, соответствущий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно пояснительной записке к документу, СК РФ также предлагает ввести наравне с уже имеющимся званием "Заслуженный юрист" почетные звания "Заслуженный сотрудник следственных органов РФ" и "Заслуженный работник прокуратуры РФ", которые будут иметь единый статус."Процентные надбавки за ученую степень и ученое звание выплачиваются кандидатам наук или доцентам в размере 5% должностного оклада, докторам наук или профессорам – 10% должностного оклада, за почетное звание "Заслуженный юрист РФ" и (или) "Заслуженный работник прокуратуры РФ", "Заслуженный сотрудник следственных органов РФ" - в размере 10% должностного оклада, за нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры РФ" - в размере 10% должностного оклада и доплаты за классный чин", - говорится в проекте.

https://ria.ru/20200826/uchitelya-1576317121.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), общество