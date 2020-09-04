https://ria.ru/20200904/muzey-1576795067.html

Международная дискуссия о работе музеев в новой реальности

9 сентября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Музеи мира: новая реальность онлайн и офлайн".

2020-09-04T18:13

2020-09-04T18:13

2020-09-04T18:13

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200909/952889478.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- директор Государственного Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ;<br>- директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Мария ЛОШАК;<br>- генеральный директор ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург) Павел ПРИГАРА;<br>- генеральный директор Музея современного искусства "Гараж" Москва Антон БЕЛОВ; <br>- куратор культурных проектов мультимедийного сервиса Okko Алена ВИНОКУРОВА;<br>- генеральный директор Пинакотеки Брера и Национальной библиотеки Брайденсе Джеймс БРЭДБЕРН (Милан);<br>- директор по маркетингу и стратегическому развитию Национального музея Тиссена-Борнемиссы Каролина ФАБРЕГАС ЭРНАНДЕС (Мадрид);<br>- генеральный директор ИТ-стартапа Cuseum Брендон СИЕКО (Бостон, США).<br><br>Модератор дискуссии – искусствовед, историк архитектуры Федерика РОССИ.<br><br>Какой музейные учреждения видят новую реальность? Какие ресурсы необходимы для возвращения посетителей и удержания их внимания в текущих условиях? Какие форматы взаимодействия с аудиторией стали новой реальностью существования высокого искусства? Как музеи мира смогут объединить свои усилия в формировании новой культурной среды?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы