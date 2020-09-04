Международная дискуссия о работе музеев в новой реальности
9 сентября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Музеи мира: новая реальность онлайн и офлайн".
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Участники:
- директор Государственного Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ;
- директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Мария ЛОШАК;
- генеральный директор ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург) Павел ПРИГАРА;
- генеральный директор Музея современного искусства "Гараж" Москва Антон БЕЛОВ;
- куратор культурных проектов мультимедийного сервиса Okko Алена ВИНОКУРОВА;
- генеральный директор Пинакотеки Брера и Национальной библиотеки Брайденсе Джеймс БРЭДБЕРН (Милан);
- директор по маркетингу и стратегическому развитию Национального музея Тиссена-Борнемиссы Каролина ФАБРЕГАС ЭРНАНДЕС (Мадрид);
- генеральный директор ИТ-стартапа Cuseum Брендон СИЕКО (Бостон, США).
Модератор дискуссии – искусствовед, историк архитектуры Федерика РОССИ.
Какой музейные учреждения видят новую реальность? Какие ресурсы необходимы для возвращения посетителей и удержания их внимания в текущих условиях? Какие форматы взаимодействия с аудиторией стали новой реальностью существования высокого искусства? Как музеи мира смогут объединить свои усилия в формировании новой культурной среды?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Государственного Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ;
- директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Мария ЛОШАК;
- генеральный директор ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург) Павел ПРИГАРА;
- генеральный директор Музея современного искусства "Гараж" Москва Антон БЕЛОВ;
- куратор культурных проектов мультимедийного сервиса Okko Алена ВИНОКУРОВА;
- генеральный директор Пинакотеки Брера и Национальной библиотеки Брайденсе Джеймс БРЭДБЕРН (Милан);
- директор по маркетингу и стратегическому развитию Национального музея Тиссена-Борнемиссы Каролина ФАБРЕГАС ЭРНАНДЕС (Мадрид);
- генеральный директор ИТ-стартапа Cuseum Брендон СИЕКО (Бостон, США).
Модератор дискуссии – искусствовед, историк архитектуры Федерика РОССИ.
Какой музейные учреждения видят новую реальность? Какие ресурсы необходимы для возвращения посетителей и удержания их внимания в текущих условиях? Какие форматы взаимодействия с аудиторией стали новой реальностью существования высокого искусства? Как музеи мира смогут объединить свои усилия в формировании новой культурной среды?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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