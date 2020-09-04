https://ria.ru/20200904/moskva-1576771633.html

Москва продолжит программы развития здравоохранения и образования

Москва продолжит реализацию социальных программ развития здравоохранения и образования, заявил мэр столицы Сергей Собянин, поблагодарив федеральные власти за... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:00

2020-09-04T13:00

2020-09-04T13:00

сергей собянин

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> продолжит реализацию социальных программ развития здравоохранения и образования, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, поблагодарив федеральные власти за поддержку этих программ.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел в пятницу по видеосвязи встречу с мэром Москвы.Он отметил, что по поручению президента московские врачи вылетали в другие регионы, столица оказывала методическую и материальную помощь другим регионам в этой непростой ситуации."Хотел, Владимир Владимирович, поблагодарить вас и правительство за поддержку этих программ, потому что без вашей поддержки невозможно было бы их реализовать, потому что мы слишком кооперированы, встроены во все федеральные программы и, конечно, во многом зависим от тех решений, которые принимаются на федеральном уровне. Но и со своей стороны всегда готовы быть рядом и в строю", - заверил мэр.

https://ria.ru/20200904/obrazovanie-1576757322.html

https://ria.ru/20200801/1575264035.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, владимир путин, москва, общество