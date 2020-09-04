Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/moskva-1576771633.html
Москва продолжит программы развития здравоохранения и образования
Москва продолжит реализацию социальных программ развития здравоохранения и образования, заявил мэр столицы Сергей Собянин, поблагодарив федеральные власти за... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:00
2020-09-04T13:00
сергей собянин
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_0:252:3072:1980_1400x0_80_0_0_36a34877a85155e303eef1f1f22950c6.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> продолжит реализацию социальных программ развития здравоохранения и образования, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, поблагодарив федеральные власти за поддержку этих программ.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел в пятницу по видеосвязи встречу с мэром Москвы.Он отметил, что по поручению президента московские врачи вылетали в другие регионы, столица оказывала методическую и материальную помощь другим регионам в этой непростой ситуации."Хотел, Владимир Владимирович, поблагодарить вас и правительство за поддержку этих программ, потому что без вашей поддержки невозможно было бы их реализовать, потому что мы слишком кооперированы, встроены во все федеральные программы и, конечно, во многом зависим от тех решений, которые принимаются на федеральном уровне. Но и со своей стороны всегда готовы быть рядом и в строю", - заверил мэр.
https://ria.ru/20200904/obrazovanie-1576757322.html
https://ria.ru/20200801/1575264035.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_186:0:2917:2048_1400x0_80_0_0_09f670a1b5b395bff250ad2a544824cb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, владимир путин, москва, общество

Москва продолжит программы развития здравоохранения и образования

13:00 04.09.2020
204
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Москва продолжит реализацию социальных программ развития здравоохранения и образования, заявил мэр столицы Сергей Собянин, поблагодарив федеральные власти за поддержку этих программ.
Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу по видеосвязи встречу с мэром Москвы.
Ученики, сдающие ЕГЭ по информатике и ИКТ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:33Распространение нового коронавируса
Собянин: пандемия не оказала влияния на уровень образования в Москве
"Конечно, мы не будем забывать социальные программы развития здравоохранения и образования, тем более что многие из них, многие клиники, например, во время борьбы с пандемией были базовыми не только для города, но и для других регионов", - заявил Собянин в ходе встречи.
Он отметил, что по поручению президента московские врачи вылетали в другие регионы, столица оказывала методическую и материальную помощь другим регионам в этой непростой ситуации.
"Хотел, Владимир Владимирович, поблагодарить вас и правительство за поддержку этих программ, потому что без вашей поддержки невозможно было бы их реализовать, потому что мы слишком кооперированы, встроены во все федеральные программы и, конечно, во многом зависим от тех решений, которые принимаются на федеральном уровне. Но и со своей стороны всегда готовы быть рядом и в строю", - заверил мэр.
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 21:42Распространение нового коронавируса
Врач объяснила колебания прироста случаев коронавируса в Москве
710005
Обсудить 1
Сергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
Рекомендуем
Вечный огонь
В Литве осквернили памятник советским воинам
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Китай запустил многоразовый космический корабль
Кадр из фильма Спутник
Фильм "Спутник" занял первое место в iTunes в категории "хоррор"
Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
В красноярской школе женщина с арматурой напала на детей
Сотрудник полиции
В Новосибирской области мужчина умер в отделении полиции
Вид на Вену
МИД Австрии: нельзя бездоказательно ввести санкции против России
Работа магазина Леруа Мерлен в Москве
Собянин: основные проблемы в торговле в Москве решат до конца года
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае
Во втором районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна "Майсак"
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Шойгу рассказал о самой масштабной встрече министров обороны
Phallocryptus fahimii
В самом жарком месте на Земле нашли пресноводных ракообразных
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Убившему ученицу автоинструктору из Архангельска дали девять лет колонии
Алексей Навальный
Германия приняла запрос от России по ситуации с Навальным
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Токсиколог рассказал, как лечат отравление "Новичком"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния