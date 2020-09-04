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Собянин: основные проблемы в торговле в Москве решат до конца года
До конца года основные проблемы в торговле в Москве будут решены, это будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:46
2020-09-04T12:46
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> До конца года основные проблемы в торговле в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будут решены, это будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.В ходе встречи с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> Собянин отметил, что торговля и услуги уже в Москве в целом вышли на докризисный уровень. По его словам, восстановление идет быстрее, чем ожидалось. При этом он обратил внимание на "огромное количество проблем" в целом ряде предприятий: в дистанционной торговле, мелкооптовой."Но я думаю, что все-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены. Будет во многом зависеть, конечно, от эпидемиологической ситуации, которая будет и в стране, и в городе", - сказал Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, владимир путин, москва, общество

Собянин: основные проблемы в торговле в Москве решат до конца года

12:46 04.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота магазина "Леруа Мерлен" в Москве
Работа магазина Леруа Мерлен в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа магазина "Леруа Мерлен" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. До конца года основные проблемы в торговле в Москве будут решены, это будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин отметил, что торговля и услуги уже в Москве в целом вышли на докризисный уровень. По его словам, восстановление идет быстрее, чем ожидалось. При этом он обратил внимание на "огромное количество проблем" в целом ряде предприятий: в дистанционной торговле, мелкооптовой.
"Но я думаю, что все-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены. Будет во многом зависеть, конечно, от эпидемиологической ситуации, которая будет и в стране, и в городе", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
В ТЦ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:22
Собянин: сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
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