https://ria.ru/20200904/moskva-1576770253.html

Собянин: основные проблемы в торговле в Москве решат до конца года

До конца года основные проблемы в торговле в Москве будут решены, это будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:46

2020-09-04T12:46

2020-09-04T12:46

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> До конца года основные проблемы в торговле в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будут решены, это будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.В ходе встречи с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> Собянин отметил, что торговля и услуги уже в Москве в целом вышли на докризисный уровень. По его словам, восстановление идет быстрее, чем ожидалось. При этом он обратил внимание на "огромное количество проблем" в целом ряде предприятий: в дистанционной торговле, мелкооптовой."Но я думаю, что все-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены. Будет во многом зависеть, конечно, от эпидемиологической ситуации, которая будет и в стране, и в городе", - сказал Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200904/torgovlya-1576742111.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, владимир путин, москва, общество