https://ria.ru/20200904/moskva-1576769350.html

Путин отметил вклад команды Собянина в улучшение жизни Москвы

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад команды мэра Москвы в улучшение жизни города и сказал, что от того, как себя чувствует столица, во многом зависит и... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:41

2020-09-04T12:41

2020-09-04T12:41

сергей собянин

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил вклад команды мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в улучшение жизни города и сказал, что от того, как себя чувствует столица, во многом зависит и самочувствие всей страны."Желаю вам успехов в этом и всем московским преподавателям и высшей школы, и среднего звена, и начальных школ. Я знаю, как много Ваша команда делает для того, чтобы отразить пожелания и отвечать настроениям москвичей для того, чтобы улучшался их уровень жизни, чтобы жизнь в нашей столице была все лучше и лучше. От того, как себя чувствует столица, во многом зависит и самочувствие всей страны", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Собяниным</a>."Искренне желаю Вам успехов и надеюсь, что ваши результаты в своей практической ежедневной жизни будут чувствовать миллионы москвичей", - добавил президент.

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722575.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, владимир путин, москва, общество