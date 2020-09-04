https://ria.ru/20200904/moskva-1576769350.html
Путин отметил вклад команды Собянина в улучшение жизни Москвы
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад команды мэра Москвы в улучшение жизни города и сказал, что от того, как себя чувствует столица, во многом зависит и... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:41
2020-09-04T12:41
2020-09-04T12:41
сергей собянин
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил вклад команды мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в улучшение жизни города и сказал, что от того, как себя чувствует столица, во многом зависит и самочувствие всей страны."Желаю вам успехов в этом и всем московским преподавателям и высшей школы, и среднего звена, и начальных школ. Я знаю, как много Ваша команда делает для того, чтобы отразить пожелания и отвечать настроениям москвичей для того, чтобы улучшался их уровень жизни, чтобы жизнь в нашей столице была все лучше и лучше. От того, как себя чувствует столица, во многом зависит и самочувствие всей страны", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Собяниным</a>."Искренне желаю Вам успехов и надеюсь, что ваши результаты в своей практической ежедневной жизни будут чувствовать миллионы москвичей", - добавил президент.
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722575.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, владимир путин, москва, общество