https://ria.ru/20200904/moskva-1576728032.html

Путин выступит на праздновании Дня города в Москве

Президент России Владимир Путин в субботу выступит на торжественном мероприятии по случаю празднования в Москве Дня города, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:03

2020-09-04T12:03

2020-09-04T12:03

дмитрий песков

владимир путин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576197503_0:402:2928:2048_1400x0_80_0_0_15aecec9020d3915262b7f1cf2bfbbc5.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в субботу выступит на торжественном мероприятии по случаю празднования в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Дня города, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Конечно, это очень важный день - День города Москвы. И завтра Путин выступит на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы", - сообщил Песков журналистам в пятницу.Празднование Дня города в Москве проходит традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. В текущем году чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Основные праздничные события пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722575.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, москва, общество