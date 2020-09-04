https://ria.ru/20200904/moskva-1576716960.html

Более тысячи НКО участвуют в конкурсе грантов мэра Москвы

Более 1 тысячи НКО участвуют в конкурсе грантов мэра Москвы, самое большое количество заявок подано в номинации "Молодежь Москвы", сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:47

2020-09-04T08:47

2020-09-04T08:47

наталья сергунина

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Более 1 тысячи НКО участвуют в конкурсе грантов мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, самое большое количество заявок подано в номинации "Молодежь Москвы", сообщается на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> мэра столицы."Заявку на участие в конкурсе грантов мэра Москвы подали 1092 некоммерческие организации, которые реализуют социально ориентированные проекты для жителей столицы. Это почти в два раза превышает показатель прошлого года", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент поступившие заявки оцениваются на соответствие условиям конкурса. В подготовке к конкурсу участвовали 1143 человека из 575 НКО. Они могли принять участие в специальном модуле образовательной программы "НКО Лаб", состоящем из 13 вебинаров.Представители известных благотворительных фондов и эксперты помогали доработать социальный проект и подготовить заявку. Кроме того, было организовано 32 мастер-класса, а в коворкинг-центрах НКО проводились бесплатные консультации, добавляется в сообщении."Самой популярной оказалась номинация "Молодежь Москвы" — 198 поданных заявок. 152 заявки мы получили в номинации "Наше наследие" и еще 126 — в номинации, посвященной спорту и здоровому образу жизни", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Sergunina/" target="_blank" data-auto="true">Натальи Сергуниной</a>.

https://ria.ru/20200903/moskva-1576659093.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья сергунина, москва, общество