Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200904/moskva-1576716499.html
Московские городские службы переведут в усиленный режиме из-за Дня города
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города, сообщил журналистам в пятницу заместитель... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:18
2020-09-04T08:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328607_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f3ad117ba274399fe849a7c1cc3a41c2.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Городские службы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будут работать в усиленном режиме в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра в правительстве столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, в выходные будет усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.Вице-мэр отметил, что в готовность приведены все возможные источники аварийного питания.
https://ria.ru/20200831/teatr-1576549130.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328607_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2e1b8684e9d98840b292a72dfa1e2386.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, москва, общество

Московские городские службы переведут в усиленный режиме из-за Дня города

08:18 04.09.2020
331
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.
"В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.
По его словам, в выходные будет усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В круглосуточном режиме будут дежурить аварийные бригады, которые готовы незамедлительно выехать при возникновении любой нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города", - сообщил глава комплекса городского хозяйства.
Вице-мэр отметил, что в готовность приведены все возможные источники аварийного питания.
Фестиваль Театральный марш откроет новый сезон в Москве в день города - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 19:53Культура
Фестиваль "Театральный марш" пройдет в саду "Эрмитаж" в День города
110000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
Рекомендуем
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
В России провели более 37,8 миллиона тестов на коронавирус
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае
В Приморье 55 человек пострадали от тайфуна "Майсак"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал лучшие места для отдыха в России
Нейросеть
Эксперт рассказал, как нейросети изменят бизнес через несколько лет
Тушение пожара в Ростовской области
Площадь лесного пожара в Ростовской области превысила тысячу гектаров
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп поклялся, что не называл павших американских солдат неудачниками
Помощь пожилым людям
Названы продукты, провоцирующие раннее старение
Остров Пасхи
Раскрыта тайна гибели цивилизации острова Пасхи
Спасская башня Московского Кремля
В Москве в пятницу ожидается 23 градуса тепла
День знаний
В Красноярске проверят данные об инциденте с ребенком-инвалидом в школе
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ДТП в Анапе. 4 сентября 2020
В Анапе один человек погиб и не менее девяти пострадали в ДТП с автобусом
Отдыхающие на пляже в Ялте
Шойгу рассказал, как изменилось отношение россиян к отдыху в своей стране
Медицинская сестра в больничной палате
В Москве еще 1196 пациентов вылечились от COVID-19
Российские рубли
В России выдали уникальный кредит
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния