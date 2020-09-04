https://ria.ru/20200904/moskva-1576716499.html

Московские городские службы переведут в усиленный режиме из-за Дня города

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города, сообщил журналистам в пятницу заместитель... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:18

2020-09-04T08:18

2020-09-04T08:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Городские службы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будут работать в усиленном режиме в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра в правительстве столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, в выходные будет усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.Вице-мэр отметил, что в готовность приведены все возможные источники аварийного питания.

https://ria.ru/20200831/teatr-1576549130.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество