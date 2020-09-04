Московские городские службы переведут в усиленный режиме из-за Дня города
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.
"В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.
По его словам, в выходные будет усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В круглосуточном режиме будут дежурить аварийные бригады, которые готовы незамедлительно выехать при возникновении любой нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города", - сообщил глава комплекса городского хозяйства.
Вице-мэр отметил, что в готовность приведены все возможные источники аварийного питания.