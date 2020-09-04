Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200904/morzhi-1576687458.html
В Печорском море худеют и исчезают моржи
Состояние моржей в Печорском море (акватория в юго-восточной части Баренцева моря) вызывает беспокойство экологов, сообщает WWF России. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T01:57
2020-09-04T01:57
дикие животные
всемирный фонд дикой природы
туризм
туризм
туристы
печорское море
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576686638_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_7a6d7e4e6659978e00f59c200e71f903.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости</strong>. Состояние моржей в Печорском море (акватория в юго-восточной части Баренцева моря) вызывает беспокойство экологов, сообщает WWF России.Там круглый год обитает так называемая "южная группировка" моржей. Ежегодно на острове Вайгач можно наблюдать несколько сотен этих животных, и нередко их численность превышала тысячу голов. Моржи отдыхают на пологих берегах летом и осенью, а зимой переходят на лед, покрывающий море. Там весной самки приносят потомство. С 2012 года за лежбищем наблюдали экологи и в последнее время у них появились причины для беспокойства. Максимальная численность млекопитающих на обоих лежбищах держалась меньше обычного, животные вели себя нервно, в среднем они стали менее упитанными. Результаты исследований в текущем году подтверждают прошлогодние опасения."В прошлом году, когда были замечены первые тревожные сигналы, мы решили продолжить наблюдения, ведь природа не статична, и в ней всегда происходят изменения. Но в этом году моржи снова не вышли на привычные берега, а те немногочисленные животные, которых наблюдали на лежбище острова Вайгач, выглядели изрядно похудевшими, уставшими, с поломанными клыками, — комментирует Маргарита Лескова, координатор проектов Баренц отделения WWF России. — На острове Колгуев каждый год отмечали моржей, в этом году результаты спутникового мониторинга неутешительны – залежек не обнаружено. Куда ушли животные с любимых лежбищ на островах Печорского моря – это нам предстоит выяснить, а самое главное – понять, что происходит с моржами".
https://ria.ru/20200202/1564058366.html
печорское море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576686638_277:0:2500:1667_1400x0_80_0_0_9afb7c5aba526c332f36af033d8dd461.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дикие животные, всемирный фонд дикой природы, туризм, туристы, печорское море, новости - туризм

В Печорском море худеют и исчезают моржи

01:57 04.09.2020
176
© Фото : Андрей БолтуновМоржи острова Вайгач. 2020 год
Моржи острова Вайгач. 2020 год - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Андрей Болтунов
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Состояние моржей в Печорском море (акватория в юго-восточной части Баренцева моря) вызывает беспокойство экологов, сообщает WWF России.
Там круглый год обитает так называемая "южная группировка" моржей. Ежегодно на острове Вайгач можно наблюдать несколько сотен этих животных, и нередко их численность превышала тысячу голов.
Моржи отдыхают на пологих берегах летом и осенью, а зимой переходят на лед, покрывающий море. Там весной самки приносят потомство. С 2012 года за лежбищем наблюдали экологи и в последнее время у них появились причины для беспокойства.
Максимальная численность млекопитающих на обоих лежбищах держалась меньше обычного, животные вели себя нервно, в среднем они стали менее упитанными. Результаты исследований в текущем году подтверждают прошлогодние опасения.
© Фото : Андрей БолтуновМоржи острова Вайгач. 2016 год
Моржи острова Вайгач. 2016 год
1 из 3
Моржи острова Вайгач. 2016 год
© Фото : Андрей Болтунов
© Фото : Андрей БолтуновМоржи острова Вайгач. 2016 год
Моржи острова Вайгач. 2016 год
2 из 3
Моржи острова Вайгач. 2016 год
© Фото : Андрей Болтунов
© Фото : Андрей БолтуновМоржи острова Вайгач. 2020 год
Моржи острова Вайгач. 2020 год
3 из 3
Моржи острова Вайгач. 2020 год
© Фото : Андрей Болтунов
1 из 3
Моржи острова Вайгач. 2016 год
© Фото : Андрей Болтунов
2 из 3
Моржи острова Вайгач. 2016 год
© Фото : Андрей Болтунов
3 из 3
Моржи острова Вайгач. 2020 год
© Фото : Андрей Болтунов
"В прошлом году, когда были замечены первые тревожные сигналы, мы решили продолжить наблюдения, ведь природа не статична, и в ней всегда происходят изменения. Но в этом году моржи снова не вышли на привычные берега, а те немногочисленные животные, которых наблюдали на лежбище острова Вайгач, выглядели изрядно похудевшими, уставшими, с поломанными клыками, — комментирует Маргарита Лескова, координатор проектов Баренц отделения WWF России. — На острове Колгуев каждый год отмечали моржей, в этом году результаты спутникового мониторинга неутешительны – залежек не обнаружено. Куда ушли животные с любимых лежбищ на островах Печорского моря – это нам предстоит выяснить, а самое главное – понять, что происходит с моржами".
Моржи в проливе Сенявина у острова Ыттыгран в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 02.02.2020
2 февраля, 08:00Туризм
Моржи, ангелы и чертики. Тайны арктических морских глубин
0011120
ТуризмДикие животныеВсемирный фонд дикой природыТуризмтуристыПечорское мореНовости - Туризм
Рекомендуем
Производство плавленого сыра
Развеян популярный миф о плавленом сыре
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
Автомобили полиции Германии
Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
Проверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте
Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
Кадр из фильма Милашки
Власти Турции потребовали у Netflix отменить показ фильма "Милашки"
Участники студенческой акции протеста в Минске
Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
Национальный парк Зайон
Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
Полицейская машина
Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
Последствия обстрела Донецка
Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Девушка в защитной маске идет по улице
Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
Кадр из фильма Не время умирать
Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
Подводная лодка Санкт-Петербург, проект Лада
В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Лента новостейМолния