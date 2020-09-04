https://ria.ru/20200904/moldaviya-1576727861.html

Додон заявил, что правительству Молдавии нужна "свежая кровь"

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что в составе правительства нужны перестановки, поскольку иногда необходимо добавлять "свежую кровь". РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:59

2020-09-04T11:59

2020-09-04T11:59

игорь додон

правительство молдавии

молдавия

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> считает, что в составе правительства нужны перестановки, поскольку иногда необходимо добавлять "свежую кровь"."Я не думаю, что до завершения президентских выборов в республике появится новое правительство, кабмин – в этом или ином составе, но с тем же премьером, будет действовать до следующих досрочных парламентских выборов, которые, скорее всего, состоятся в марте или апреле. В команде правительства могут произойти изменения, они необходимы, на определенных этапах нужно добавлять "свежую кровь", - сказал Додон в видеоэфире, транслируемом в пятницу на его странице в <a href="https://www.facebook.com/dodon.igor1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, нет гарантии, что кабмин сохранит поддержку парламента, поскольку правящая коалиция социалистов и демократов практически лишена большинства голосов. Додон полагает, что правительство вновь может стать миноритарным, как это было до создания коалиции в парламенте.Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 12 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть два независимых депутата, которые поддерживают коалицию. Парламент Молдавии состоит из 101 депутата, для формирования большинства необходимы голоса 51 человека.

https://ria.ru/20200820/1576031898.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь додон, правительство молдавии, молдавия, в мире