Додон заявил, что правительству Молдавии нужна "свежая кровь"
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что в составе правительства нужны перестановки, поскольку иногда необходимо добавлять "свежую кровь".
"Я не думаю, что до завершения президентских выборов в республике появится новое правительство, кабмин – в этом или ином составе, но с тем же премьером, будет действовать до следующих досрочных парламентских выборов, которые, скорее всего, состоятся в марте или апреле. В команде правительства могут произойти изменения, они необходимы, на определенных этапах нужно добавлять "свежую кровь", - сказал Додон в видеоэфире, транслируемом в пятницу на его странице в Facebook.
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По его словам, нет гарантии, что кабмин сохранит поддержку парламента, поскольку правящая коалиция социалистов и демократов практически лишена большинства голосов. Додон полагает, что правительство вновь может стать миноритарным, как это было до создания коалиции в парламенте.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 12 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть два независимых депутата, которые поддерживают коалицию. Парламент Молдавии состоит из 101 депутата, для формирования большинства необходимы голоса 51 человека.