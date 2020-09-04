https://ria.ru/20200904/merts-1576796363.html

Кандидат в лидеры ХДС призвал заморозить "Северный поток — 2"

Немецкий консерватор, кандидат в лидеры партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц из-за ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:36

2020-09-04T18:36

2020-09-04T18:36

госпитализация алексея навального

фридрих мерц

северный поток — 2

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

дмитрий песков

москва

омск

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Немецкий консерватор, кандидат в лидеры партии Христианско-демократический союз <a href="http://ria.ru/person_fridrikh-merts/" target="_blank" data-auto="true">Фридрих Мерц</a> из-за ситуации вокруг российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> выступил за двухлетний мораторий на строительство газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>"."До сих пор я выступал за продолжение строительства трубопровода, несмотря на некоторые опасения... Но после отравления Навального <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> должна отреагировать. Я предлагаю немедленную заморозку строительства (газопровода - ред.) сроком на два года, то есть мораторий", - сказал Мерц в интервью таблоиду <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>.На прошлой неделе канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, однако, звучат и более взвешенные позиции.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

Александр Невский А я бы поддержал его. Заморозить и заняться полной газификацией России, больше будет пользы и дохода. Пусть они кизяком топят, может поумнеют, или золотой американский газ пусть покупают, нам же лучше. Ну зачем нам всякие штрафы платить Украине, Польше, потом и другие подтянутся. Не стоит играть в честные игры с жульём. 15

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, фридрих мерц, северный поток — 2, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире