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Вторая Всероссийская конференция "Время жить"
8 сентября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Вторая Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить", посвященная вакцинопрофилактике на протяжении всей жизни. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
2020-09-04T11:50
2020-09-04T11:50
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200908/952888311.html">Задать вопрос</a><br><br>К участию приглашены:<br></strong>- президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;<br>- главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай БРИКО;<br>- главный внештатный специалист акушер-гинеколог детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения города Москвы Ирина КАРАЧЕНЦОВА;<br>- главный врач Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения города Москвы Олег ФИЛИППОВ.<br><br>В ходе мероприятия особое внимание будет уделено вопросам, касающимся вакцинопрофилактики гриппа и реализации региональных программ по вакцинопрофилактике папилломавирусной и ротавирусной инфекций.<br><br>Онлайн-трансляция будет доступна <a href="http://ormiz.ru/spr/videotransliatsiya" target="_blank">по&nbsp;ссылке</a><br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Вторая Всероссийская конференция "Время жить"

11:50 04.09.2020
22
8 сентября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Вторая Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить", посвященная вакцинопрофилактике на протяжении всей жизни. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Задать вопрос

К участию приглашены:
- президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай БРИКО;
- главный внештатный специалист акушер-гинеколог детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения города Москвы Ирина КАРАЧЕНЦОВА;
- главный врач Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения города Москвы Олег ФИЛИППОВ.

В ходе мероприятия особое внимание будет уделено вопросам, касающимся вакцинопрофилактики гриппа и реализации региональных программ по вакцинопрофилактике папилломавирусной и ротавирусной инфекций.

Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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