Вторая Всероссийская конференция "Время жить"
8 сентября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Вторая Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить", посвященная вакцинопрофилактике на протяжении всей жизни. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
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К участию приглашены:
- президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай БРИКО;
- главный внештатный специалист акушер-гинеколог детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения города Москвы Ирина КАРАЧЕНЦОВА;
- главный врач Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения города Москвы Олег ФИЛИППОВ.
В ходе мероприятия особое внимание будет уделено вопросам, касающимся вакцинопрофилактики гриппа и реализации региональных программ по вакцинопрофилактике папилломавирусной и ротавирусной инфекций.
Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай БРИКО;
- главный внештатный специалист акушер-гинеколог детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения города Москвы Ирина КАРАЧЕНЦОВА;
- главный врач Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения города Москвы Олег ФИЛИППОВ.
В ходе мероприятия особое внимание будет уделено вопросам, касающимся вакцинопрофилактики гриппа и реализации региональных программ по вакцинопрофилактике папилломавирусной и ротавирусной инфекций.
Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru