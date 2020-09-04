https://ria.ru/20200904/krym-1576778471.html

Эксперты рассказали, сколько туристов захотят вернуться на отдых в Крым

Большинство посетивших Крым в текущем году туристов, согласно исследованию, намерены снова вернуться сюда на отдых, сообщило министерство курортов и туризма... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:54

2020-09-04T16:54

2020-09-04T16:54

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

туризм

новости - туризм

республика крым

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Большинство посетивших Крым в текущем году туристов, согласно исследованию, намерены снова вернуться сюда на отдых, сообщило министерство курортов и туризма региона.Ведомство исследовало мнение гостей с помощью анкеты "Все дороги ведут в Крым". С начала курортного сезона, с 1 июля, опросник прошли более трех тысяч приезжающих на полуостров, он будет продолжен до 1 октября.Летом 2019 года были анкетированы более шести тысяч путешественников, сообщили в Минкурортов. Тогда более 95 процентов из них выразили намерение вновь приехать на полуостров, в том числе 48 процентов — уже в следующем году, а 47 процентов — в ближайшие пять лет.По данным Минкурортов, в 2017 году отдых в регионе могли порекомендовать лишь 60 процентов людей, а в 2018 году – более 70 процентов. В 2019 году у 95 процентов туристов ожидания от пребывания на полуострове оправдались, 21 процент из них ответили, что отдых "превзошел их ожидания".

https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html

https://ria.ru/20200812/1575660581.html

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, новости - туризм, республика крым