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Туризм
https://ria.ru/20200904/krym-1576778471.html
Эксперты рассказали, сколько туристов захотят вернуться на отдых в Крым
Большинство посетивших Крым в текущем году туристов, согласно исследованию, намерены снова вернуться сюда на отдых, сообщило министерство курортов и туризма... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:54
2020-09-04T16:54
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
новости - туризм
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Большинство посетивших Крым в текущем году туристов, согласно исследованию, намерены снова вернуться сюда на отдых, сообщило министерство курортов и туризма региона.Ведомство исследовало мнение гостей с помощью анкеты "Все дороги ведут в Крым". С начала курортного сезона, с 1 июля, опросник прошли более трех тысяч приезжающих на полуостров, он будет продолжен до 1 октября.Летом 2019 года были анкетированы более шести тысяч путешественников, сообщили в Минкурортов. Тогда более 95 процентов из них выразили намерение вновь приехать на полуостров, в том числе 48 процентов — уже в следующем году, а 47 процентов — в ближайшие пять лет.По данным Минкурортов, в 2017 году отдых в регионе могли порекомендовать лишь 60 процентов людей, а в 2018 году – более 70 процентов. В 2019 году у 95 процентов туристов ожидания от пребывания на полуострове оправдались, 21 процент из них ответили, что отдых "превзошел их ожидания".
https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, новости - туризм, республика крым

Эксперты рассказали, сколько туристов захотят вернуться на отдых в Крым

16:54 04.09.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Большинство посетивших Крым в текущем году туристов, согласно исследованию, намерены снова вернуться сюда на отдых, сообщило министерство курортов и туризма региона.
Ведомство исследовало мнение гостей с помощью анкеты "Все дороги ведут в Крым". С начала курортного сезона, с 1 июля, опросник прошли более трех тысяч приезжающих на полуостров, он будет продолжен до 1 октября.
"Так, по предварительному анализу собранных анкет можно говорить о том, что число туристов, которые намерены вернуться на отдых в Крым, будет, как минимум, на уровне прошлого года", —сообщили в ведомстве.
Летом 2019 года были анкетированы более шести тысяч путешественников, сообщили в Минкурортов. Тогда более 95 процентов из них выразили намерение вновь приехать на полуостров, в том числе 48 процентов — уже в следующем году, а 47 процентов — в ближайшие пять лет.
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"Полученные данные подтверждают наличие положительной динамики в развитии туристской отрасли республики. В 2019 году доля гостей, впервые отдыхающих в Крыму, составляла 20 процентов. В этом году этот показатель будет значительно превышен. А благодаря высокому уровню "возвратности" у нас крайне положительные прогнозы на следующий сезон", — цитируются в сообщении слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.
По данным Минкурортов, в 2017 году отдых в регионе могли порекомендовать лишь 60 процентов людей, а в 2018 году – более 70 процентов. В 2019 году у 95 процентов туристов ожидания от пребывания на полуострове оправдались, 21 процент из них ответили, что отдых "превзошел их ожидания".
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